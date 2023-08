Kommunale Abwasserbehandlung – Herausforderungen und Entwicklungen

Wissen vertiefen oder auffrischen.

Klimaneutralität, digitaler Zwilling für Kläranlagen, Phosphorelimination: das sind nur drei Themen, mit denen sich der „Wasserwirtschaftskurs Kommunale Abwasserbehandlung“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) am 24./25. Oktober 2023 in Kassel befasst. Außerdem wird über Spurenstoffe und vierte Reinigungsstufe, Anforderungen an Kläranlagen bei der Wasserwiederverwendung und die energetische Optimierung von Kläranlagen informiert.

Weitere Inhalte: Herausforderungen und Entwicklungen in der Abwasserwirtschaft aus Betreibersicht, Zusammensetzung des Abwassers und Ermittlung von Grundlagen zur Bemessung, mechanische und bilogische Abwasserbehandlung, Belebungsverfahren, Leistung und Bemessung von Belüftungseinrichtungen und Rührwerken sowie Entsorgung und Mitbehandlung von Inhalten aus Mobiltoiletten in kommunalen Kläranlagen.

Die Wawikurse der DWA richten sich an Ingenieur*innen, die ihre Kenntnisse auffrischen wollen. Sie sind aber auch für Einsteiger geeignet, da auch immer wieder Grundlagenwissen behandelt wird.

Die Teilnahmegebühr beträgt 810 Euro, DWA-Mitglieder zahlen 680 Euro. Die Tagung findet im Wyndham Garden, Heiligenröder Straße 61, 34123 Kassel statt.

Infos: https://www.dwa.de/wawikurse. Programm: https://eva.dwa.de/Files/dokumente/1nc880k1h3c0fdkiDo.pdf. Kontakt:Franziska Weber, Telefon: 02242 872-229, E-Mail: weber@dwa.de

Quelle: DWA