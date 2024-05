Procircular erhält Zulassung als Rücknahmesystem in Spanien

Nach der Unternehmensgründung im vergangenen Jahr 2023 hat Procircular in Spanien im April die Zulassung als Rücknahmesystem im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung erhalten.

Mit Procircular haben Unternehmen, die Verpackungen herstellen oder auf dem spanischen Markt in Verkehr bringen, erstmals die Möglichkeit, über ein Rücknahmesystem alle Verpackungsarten abzubilden.

Procircular ist das erste Unternehmen, das in Spanien die Genehmigung für den Betrieb eines Rücknahmesystems für alle Verpackungsmaterialien und Verpackungsarten erhalten hat und somit sowohl Haushalts-, Gewerbe- und Industrieverpackungen verarbeiten wird. Darüber hinaus wird das Angebot für den gesamten spanischen Markt gelten, unabhängig davon, wo der jeweilige Verpackungsabfall anfällt.

Unkomplizierter Prozess für verpflichtete Unternehmen

Für Unternehmen, die Verpackungen für den spanischen Markt herstellen oder dort in Verkehr bringen, wird es damit deutlich unkomplizierter, die Verpflichtungen gemäß der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility – EPR) zu erfüllen. Das EPR-Prinzip verpflichtet Unternehmen, die in Spanien Verpackungen in Umlauf bringen, auch für die Sammlung, Sortierung und das Recycling dieser Wertstoffe aufzukommen. Durch die Beteiligung an einem Rücknahmesystem wie Procircular kann dieser Verpflichtung nachgekommen werden.

In Spanien wurden die Vorschriften für Verpackungen und Verpackungsabfälle im Jahr 2022 überarbeitet. Mit dieser Überarbeitung gelten die Vorschriften ab dem Jahr 2025 auch für gewerbliche und industrielle Verpackungen und nicht mehr nur für Haushaltsverpackungen. Procircular bietet nun erstmals einen Service, der alle systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gleichermaßen über ein Rücknahmesystem abdeckt. Verpflichtete Unternehmen müssen sich ab sofort also nur noch bei Procircular registrieren.

Innovativer Service für den gesamten Lebenszyklus der Verpackung

Mit einem innovativen Mix aus klassischen Systemleistungen und Beratungsservices deckt

Procircular zudem den gesamten Lebenszyklus von Verpackungen ab. Maßgeschneiderte Angebote werden auf den Bedarf der Kunden angepasst und erstrecken sich über das ökologische Design im Herstellungsprozess der Verpackung bis zum Recycling und der Rückführung in den Kreislauf. So begleitet und berät Procircular Unternehmen schon bei der Entwicklung von Verpackungen, um sie recyclingfähiger und nachhaltiger zu gestalten, was wiederum die Effizienz der anschließenden Prozesse des Sammelns, Sortierens und Recyclings optimiert.

“Wir treten in den Markt ein, um eine Verbesserung des Verpackungsrecyclings in Spanien herbeizuführen”, erklärt Carmen Sanchez, Vorstandsvorsitzende bei Procircular. “Wir bieten unseren Kunden einen deutlich unkomplizierteren Prozess mit einer umfassenden Lösung aus einer Hand, ohne dass sie sich bei verschiedenen Rücknahmesystemen beteiligen müssen. Unser Ziel ist es zudem, auch solche Materialien im Recyclingprozess zu berücksichtigen, die bislang in Spanien vernachlässigt werden. So sorgen wir für eine größere Verfügbarkeit von recyceltem Material, welches von Unternehmen wieder in die Herstellungsprozesse eingebunden werden kann. Gemeinsam schöpfen wir das volle Potential des Recyclings und halten wichtige Wertstoffe im Kreislauf.”

Internationale Erfahrung und Unterstützung

Initiiert wurde Procircular durch die Raan Gruppe in Zusammenarbeit mit herstellenden Unternehmen aus Spanien. Zur Raan Gruppe zählt auch die Marke Reclay, mit der in verschiedenen Ländern weltweit bereits EPR-Systeme betrieben werden. Die Raan Gruppe bietet zudem ein umfassendes Beratungsangebot im Umfeld von Circular Economy und EPR. Dieses Fachwissen und die gesammelte Branchenerfahrung von mehr als 20 Jahren auf internationaler Ebene ermöglichen es Procircular, spanischen Unternehmen, die in andere Märkte und Gebiete expandieren möchten, die passenden Lösungen anzubieten. „Der Start von Procircular ist ein sehr wichtiger Schritt für uns als Unternehmensgruppe. Der spanische Markt zählt zu den wichtigsten Märkten Europas und bildet einen wesentlichen Bestandteil unserer Expansionsstrategie“, sagt Gülcan Kisa-Ibrahim, Director Business Development Iberia & LATAM der Raan Gruppe.

Quelle: Raan Gruppe