Der Kupferpreis tendierte im Juli seitwärts

Der Anstieg der Kupferminenproduktion in den ersten fünf Monaten 2023 betrug zwei Prozent. Die Ausweitung der Produktion in der Demokratischen Republik Kongo konnte die Einschränkungen in Chile, Peru und Indonesien nicht kompensieren. Die Raffinadeproduktion stieg im gleichen Zeitraum um acht Prozent an, getragen durch Kapazitätsausweitungen insbesondere in China (+15 %).

Das berichtet die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information. Der Kupferverbrauch lag bis Ende Mai um fünf Prozent über dem Vorjahresniveau, aufgrund des starken Anstiegs in China (+9 %). Verbrauchsrückgänge im Rest der Welt dämpften den globalen Verbrauchsanstieg. Die Kupferlagerbestände an den Börsen gingen im Juli weiter zurück, während der Kupferpreis seitlich tendierte.

Tendenz: Für den Kupferpreis erwartet die IKB bis Ende des dritten Quartals 2023 eine Bewegung von +700 US-Dollar pro Tonne um die Marke von 8.500 US-Dollar pro Tonne.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG