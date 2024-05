Autorecycling Kempers und Re.Lion.Bat. bündeln Kompetenzen

Der Markt für Elektromobilität wird weiter wachsen und verändert die Automobilbranche. Damit steigt auch die Bedeutung von Recycling und Wiederverwertung von Ersatzteilen und Lithium-Batterien aus Elektrofahrzeugen.

Um auf diese Entwicklung reagieren zu können bündeln die beiden (Meppener) Unternehmen Autorecycling Kempers GmbH und die Re.Lion.Bat. Circular GmbH, zusammen mit dem Schwesterunternehmen Deppe Batterieservice GmbH & Co. KG, zukünftig ihre Kompetenzen und Ressourcen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft. Ziel der Partnerschaft ist ein ganzheitlicher Prozess rund um das Thema Logistik, Demontage, Wiederverwendung und Recycling von E-Fahrzeugen und deren Hochvoltbatterien.

Die beiden Unternehmen haben jeweils ihren Standort im Industriegebiet Europark Meppen-Versen mit direktem Anschluss an die Autobahn A 31, sowie an die Europastraße E 233 und arbeiten bereits seit vielen Jahren intensiv zusammen.

Mit über 60 Jahren Erfahrung ist Kempers eines der führenden und modernsten Unternehmen seiner Art in Deutschland. Am Standort in Meppen können auf einer Fläche von mehr als 35.000 Quadratmetern bis zu 10.000 Fahrzeuge pro Jahr verarbeitet werden – selbstverständlich stets unter strengster Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, versichert Kempers. Kontinuierliche Investitionen, ausgerichtet auf sich verändernde Marktbedingungen, hochqualifiziertes Personal, sowie Kompetenz, Know-how und Verlässlichkeit, haben das Unternehmen zu einem Branchenprimus gemacht- Kempers ist heute Partner vieler namhafter Automobilhersteller und Versicherungsunternehmen.

Die Re.Lion.Bat. Circular GmbH ist Teil der Deppe-Unternehmensgruppe mit Sitz in Lingen im Emsland. Die Deppe-Unternehmensgruppe blickt auf eine über 120-jährige Firmengeschichte zurück und zählt in der Entsorgungsbranche zu den führenden Unternehmen Deutschlands – insbesondere im Bereich der Bleibatterie-Entsorgung.

Die Investition der Re.Lion.Bat. Circular GmbH, in den Bau einer der größten und modernsten Lithium-Batterie-Recyclinganlagen in Europa, ermöglicht es, große Volumen an Lithium-Batterien nahezu CO2-neutral zu recyceln und über 96 Prozent der daraus entstehenden Rezyklate wieder einen Wiederverwendungsprozess zuzuführen. Mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 30.000 Tonnen pro Jahr und einer Erweiterungsoption auf eine Gesamtkapazität von 60.000 Tonnen Batterien pro Jahr ist das Unternehmen für die Zukunft bestens aufgestellt. Die Versorgung mit erneuerbaren Energien über Photovoltaik, Windenergie und die Entladungsenergie der Batterien im Rahmen der Demontage sind nur einige Aspekte für die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens.

Auch für den Standort Meppen ist die strategische Partnerschaft von besonderer Bedeutung

„Der Bau der Batterierecycling-Anlage am Standort in Meppen und die Kooperation zwischen Kempers und Re.Lion.Bat. sind von zentraler Bedeutung für das Emsland und ein wichtiger Schritt, um den notwendigen Ausbau des Batterierecyclings in Deutschland weiter voranzutreiben. In Meppen entsteht somit das größte Kompetenzzentrum für das Recycling rund um die E-Mobilität in Deutschland und der BeNeLux-Region“, sagt Helmut Knurbein, Bürgermeister der Stadt Meppen. Hier zeigt sich, dass in Niedersachsen ein weiteres Schwerpunktcluster im Bereich Batteriewertschöpfungskette entsteht.

Das Leistungsportfolio der beiden Unternehmen, sowie ein Standortprofil der Stadt Meppen wird zukünftig auch über einen eigenen Internetaufritt www.meppen-circular.de verfügbar sein.

„Die strategische Kooperation zwischen Autorecycling Kempers GmbH und der Re.Lion.Bat. Circular GmbH ist in Deutschland einzigartig und das erste ganzheitliche System zum nachhaltigen Recycling von kompletten E-Fahrzeugen und Lithium-Batterien in einer signifikanten Größenordnung“, erklären Ayton Kempers und Christoph Spandau. Automobilherstellern, Versicherungen und Importeuren werden damit nachhaltige, effiziente und wirtschaftliche Gesamtlösungen aus einer Hand zur Verfügung stehen: „Wir geben schon heute die Antworten auf die Fragestellungen von Morgen, insbesondere in Bezug auf die neue EU-Batterieverordnung und die anstehende Novellierung der Altfahrzeugrichtlinie (ELV-Direktive).“

Quelle: Re.Lion.Bat. Circular GmbH