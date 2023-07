Der Kupferpreis zog im Juni leicht an

In den ersten vier Monaten 2023 stieg die Kupferminenproduktion um 2,5 Prozent an. Produktionseinschränkungen insbesondere in Chile bremsten den weltweiten Produktionszuwachs, der sonst größer ausgefallen wäre.

Das berichtet die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information. Die Raffinadeproduktion stieg im gleichen Zeitraum um acht Prozent an: Kapazitätsausweitungen insbesondere in China (+ 15 %) trugen zu dem Anstieg bei. Auch beim Kupferverbrauch ist China ausschlaggebend: Der chinesische Verbrauchsanstieg um sieben Prozent hatte einen weltweiten Anstieg um drei Prozent zur Folge. In allen anderen Regionen war der Verbrauch rückläufig. Die Kupferlagerbestände an den Börsen gingen im Juni um gut 23 Prozent zurück. Der Kupferpreis zog leicht an.

Tendenz: Für den Kupferpreis erwartet die IKB bis Ende des dritten Quartals 2023 eine Bewegung von +700 US-Dollar pro Tonne um die Marke von 8.500 US-Dollar pro Tonne.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG