Pollutec 2023 – die führende Messe für Innovationen im Bereich Umwelt, Städte und Gemeinden

Neue Impulse zum 45-jährigen Bestehen: 10. bis 13. Oktober 2023, Eurexpo Lyon

Die von RX France organisierte führende Messe für umweltschonende Lösungen im Bereich der Industrie, Städte und Gemeinden kehrt vom 10. bis 13. Oktober 2023 ins Eurexpo Lyon zurück. Anne-Manuèle Hebert, die kürzlich zur Direktorin von Pollutec ernannt wurde, stellt die neue Ausgabe 2023 vor, die eine Antwort auf die Herausforderungen darstellt, die wir gemeinsam erleben.

Pollutec, die 2021 mehr als 46.000 Fachbesuche (davon 12 Prozent international) und 2.000 Aussteller (davon 28 Prozent international) verzeichnete, feiert in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen. Die Messe wird eine Vielfalt von Akteuren einbeziehen, um die Diskussionen über zahlreiche aktuelle Themen anzuregen und so die Industrie, die Städte und die Regionen bei ihren Übergangsprozessen zu mehr Umweltschutz zu unterstützen.

In den 14 vertretenen Sektoren stehen Inhalte und Debatten weiterhin im Mittelpunkt der Fachmesse und ihrer einzigartigen Positionierung in Europa. Zahlreiche redaktionell gestaltete Bereiche wie:

Die Tribüne (Plenarbühne), die um vier Säulen herum aufgebaut ist: Ressourcen, Veränderung, Engagement und Beschäftigung.

Das internationale Forum: Begegnungen zwischen Projektträgern und Industrie und/oder europäischen und internationalen Gebieten.

Der Bereich „Landwirtschaft und Klima“: Diskussionsrunden zu den Themen Bodenqualität, Wasserressourcenmanagement und Souveränität.

Der Bereich Bluetec Sea & Coastline, der um vier Hauptthemen herum organisiert ist: Biodiversität und natürliche Umwelt/Dekarbonisierung der maritimen Umwelt/Küstenmanagement/ENR.

Und viele mehr …

Eine neue Direktorin für die Pollutec

„Diskussionen entfesseln: Das ist die Herausforderung von Pollutec bei dieser neuen Ausgabe. Wir wollen an der Schnittstelle zwischen Industrie und Projektträgern – öffentlichen und privaten – Debatten, Gespräche und Begegnungen schaffen und eine ganzheitliche Sicht auf die aktuellen Probleme unserer Gesellschaft vermitteln“, erklärt Anne-Manuèle Hebert, die neue Direktorin von Pollutec. Durch ihren Eintritt in die RX-Gruppe bringt Anne-Manuèle Erfahrungen mit, die sie bei führenden Mediengruppen oder Eventveranstaltern in Frankreich und auf internationaler Ebene gesammelt hat.

Eine ganzheitliche und internationale Sicht auf die Herausforderungen

Die Pollutec ist seit 45 Jahren die führende Fachmesse für den ökologischen und energetischen Wandel, von der Behandlung von Verschmutzungen und Umweltbelastungen bis hin zum Umweltschutz und dem Kampf gegen den Klimawandel. Bei jeder Messe werden Innovationen und neue Themen vorgestellt und französische und internationale Akteure aus dem Umweltbereich kommen mit einem einzigen Ziel zusammen: Lösungen für die Umweltprobleme aller Beteiligten zu finden.

Zur Veranschaulichung dieses umfassenden Ansatzes werden den Teilnehmern im Jahr 2023 acht Rundgänge angeboten: Innovation; Meer und Küste; Wasserressourcenmanagement; Dekarbonisierung; Anpassung der Städte und Gebiete an den Klimawandel; Management und Verwertung von Bioabfällen; Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung; Gesundheit und Umwelt.

Pollutec wird auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Länder, Pavillons und internationale Delegationen begrüßen. Italien wird der Ehrengast sein; diese Auszeichnung wird es dem Land ermöglichen, der internationalen Gemeinschaft die Stärke seines Ökosystems im Bereich der Umweltlösungen und des Küstenmanagements zu präsentieren.

Tickets können auf der Internetseite erworben werden: www.pollutec.com

Pollutec ist die führende Messe für umweltfreundliche Lösungen in den Bereichen Industrie, Städte und Gemeinden. Sie bringt vier Tage lang Fachleute aus allen Bereichen zusammen, die Industrieunternehmen, Gebietskörperschaften und anderen Wirtschaftsakteuren ihre innovativen Lösungen vorstellen, um den großen globalen Herausforderungen wie dem Verlust der Artenvielfalt, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel zu begegnen.

Quelle: RX France