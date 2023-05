Bewerbungsendspurt: „Produktinnovation in Glas“ 2023

Der Countdown läuft! Noch bis zum 31. Mai 2023 können sich Unternehmen der Lebensmittel und Getränke abfüllenden bzw. herstellenden Industrie für die diesjährige „Produktinnovation in Glas“ bewerben.

Bereits zum zehnten Mal zeichnet das Aktionsforum Glasverpackung innovative und in Glas verpackte Produkte mit dem begehrten Preis aus.

Für die Bewerbung genügen ein ausgefülltes Anmeldeformular je eingereichtem Produkt, ein Produktfoto sowie drei Produktmuster. Die Teilnahme – auch mit mehreren Einreichungen pro Unternehmen – ist kostenlos, ebenso wie die Kommunikation über die Nominierung oder die Auszeichnung. Und nicht nur das: Die Gewinner werden mit einem hochwertigen Kommunikationspaket für die eigene Pressearbeit unterstützt.

Das Anmeldeformular, die Teilnahmebedingungen und die Fristen finden Interessierte unter: https://www.glasaktuell.de/aktionsforum-glasverpackung/produktinnovation-in-glas

Wahl der Nominierten und Gewinner

Eine unabhängige Expertenjury bewertet alle Einreichungen zur „Produktinnovation in Glas“, nominiert jeweils die drei besten in den Kategorien „Kleine Unternehmen“ (bis zu 50 Mitarbeiter) sowie „Mittlere und große Unternehmen“ (mehr als 50 Mitarbeiter) und wählt den Gewinner. Die Vorstellung der sechs Nominierten sowie die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt auf dem Trendtag Glas – dem Branchenevent für Entscheider aus Marketing, Handel und Einkauf – am 28. September in Hamburg. Den Sieger in der Kategorie „Publikumsliebling“ wählen die Teilnehmer des Trendtags direkt vor Ort.

Quelle: Aktionsforum Glasverpackung