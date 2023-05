Fachkongress: 14. Bayerische Immissionsschutztage

Industrieemissionen, Klimaschutz im Genehmigungsverfahren und erneuerbare Energien sind die Schwerpunkte.

Das KUMAS Umweltnetzwerk veranstaltet zusammen mit den Kooperationspartnern Bayerisches Landesamt für Umwelt, avr – Andrea Versteyl Rechtsanwälte aus Berlin und der Müller-BBM Industry Solutions GmbH aus Planegg am 27./28. Juni 2023 die 14. Bayerischen Immissionsschutztage im Kongress am Park in Augsburg.

Die Themenschwerpunkte orientieren sich an den Anforderungen, die die Klimakrise und die Notwendigkeit der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren mit sich bringen. Dem trägt das aktuelle Programm Rechnung und will den Teilnehmern Lösungsvorschläge und Hilfen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben anbieten.

Die geplanten Themenschwerpunkte der 14. Bayerischen Immissionsschutztage:

Aktuelle Entwicklungen im Immissionsschutz – Industrieemissionsrichtlinie

Beste Verfügbare Technik – BVT-Merkblätter Chemie- und Textilindustrie

Die Überwachung von Verdunstungskühlanlagen (42. BImSchV) und die Begrenzung von flüchtigen organischen Verbindungen (31. BImSchV)

Klimaschutz als Genehmigungsvoraussetzung und die Relevanz des Klimaschutzfachbeitrags

Umsetzung einer klimaneutralen Wärmeversorgung in Kommunen – Rechtsrahmen und Praxis

Klimaschutz in der Bauleitplanung

CO2-Neutralität durch CCS und CCU

Nähere Detailinformationen können abgerufen werden unter www.immissionsschutztage.bayern oder sind erhältlich über die KUMAS-Geschäftsstelle.

Quelle: KUMAS – Kompetenzzentrum Umwelt e. V.