Dekarbonisierung leicht gemacht: Renault Trucks startet Online-Lernplattform

Die Reduzierung von CO₂-Emissionen im Transportwesen wird heutzutage von den meisten Menschen als notwendig erachtet. Dennoch sind in der Transport- und Logistikbranche noch zahlreiche Fragen offen.

Renault Trucks verfügt seit fast 15 Jahren über Expertenwissen in der Elektromobilität und ist der erste Hersteller, der Ende 2023 vollelektrische Fahrzeuge für alle Einsatzbereiche anbieten kann: vom 650 Kilogramm schweren Lastenfahrrad über die Sattelzugmaschine bis zum 44 Tonnen schweren Baufahrzeug. Nun hat Renault Trucks die Decarbonisation Academy ins Leben gerufen, eine kostenlose und für alle zugängliche Online-Lernplattform. Branchenexperten finden dort Antworten auf die wichtigsten Fragen, die sie im Zusammenhang mit ihren strategischen Überlegungen zum Übergang in die Elektromobilität haben.

Leicht zugängliche Inhalte für Branchenexperten

Gemeinsam mit Partnerkunden begann Renault Trucks vor ungefähr fünfzehn Jahren eine Zusammenarbeit im Bereich der elektrischen Antriebstechnologie. Der französische Hersteller stellt seit mehr als drei Jahren in seinem Werk in Blainville-sur-Orne serienmäßig Elektro-Lkw her. Die Durchführung einer Energiewende im eigenen Unternehmen ist jedoch ein langwieriger und aufwändiger Prozess, und Renault Trucks kennt nach eigener Aussage besser als jeder andere die Bedenken und Sorgen der Transportprofis. Zur Unterstützung der strategischen Überlegungen seiner Partner hat der Hersteller ein Lerninstrument entwickelt, das den Übergang zur Elektromobilität einfacher gestalten soll. Die Decarbonisation Academy – die neue Online-Lernplattform – ist kostenlos und für jedermann zugänglich und bietet von Renault Trucks konzipierte Lerninhalte.

Zur Beantwortung der am häufigsten gestellten Fragen griff Renault Trucks beim Erstellen der verschiedenen Inhalte auf sein Know-how sowie auf die Erkenntnisse aus der täglichen Arbeit seiner Kunden vor Ort zurück. Der Hersteller geht auf die Bedürfnisse und Sorgen der Transportunternehmen ein, die sich nicht sicher sind, ob sie diesen Schritt wagen sollen. Er nutzt auch die Erfahrungswerte derjenigen, die auf Schwierigkeiten gestoßen sind und sie gemeistert haben. In seinem Lernprogramm bietet Renault Trucks eine Übersicht all dieser bewährten Verfahren und Erfahrungen, um so die Elektrotechnologie und alternative Antriebe näherzubringen.

Vier Kurse sind bereits online

Die Decarbonisation Academy bietet Zugang zu einem Fortbildungskatalog mit Lehrvideos, Expertenmeinungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens sowie Erfahrungsberichten von Spediteuren und Karosseriebauern. Jeder Kurs, der aus mehreren Modulen besteht, dauert weniger als 30 Minuten. Vier Kurse sind bereits online:

Einführung zum Thema „Dekarbonisierung“ mit einem Überblick über die Reduzierung der CO₂-Emissionen im Straßengüterverkehr und einem Vergleich der Alternativenergien zum Dieselkraftstoff.

Kurs zum Thema „Elektro-Lkw“ mit einer Übersicht über deren Funktionsweise und positiven Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und Lebensqualität. Dieser Kurs geht auch auf Niedrigemissionszonen ein.

Kurs zum Thema „Lithium-Ionen-Batterien“, wobei auf Fragen zur Batterieautonomie, Lebensdauer, verwendeten Rohstoffe und Recycling eingegangen wird.

Konkrete Beispiele: Welche Herausforderungen stehen Transportunternehmen auf dem Weg zur Dekarbonisierung gegenüber, wie haben sie diese bewältigt und welche Vorteile resultieren daraus?

Die Lernplattform ist für die Nutzung auf Tablets bzw. Smartphones optimiert und bietet die Möglichkeit, sich ortsunabhängig fortzubilden. Nach Erstellung eines eigenen Profils führen die Lernenden ihren Lernpfad nach eigenem Lernrhythmus durch. Der Unterricht kann jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt an derselben Stelle wieder fortgeführt werden. Nach Kursende gibt es für alle die Möglichkeit, das erlernte Wissen in einem Quiz zu testen und zusätzliche Artikel zu diesem Thema zu lesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat.

Die Decarbonisation Academy ist auf Englisch und Französisch verfügbar und wird regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert.

Quelle: Renault Trucks