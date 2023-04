Vecoplan eröffnet Niederlassung in Frankreich

Die Vecoplan AG, ein international führender Spezialist für Sägerestholzhandling, Materialtransport und Aufbereitung in der Holzindustrie sowie Zerkleinerungs-, Förder- und Lagertechnik für Biomassekraftwerke, eröffnet in Frankreich eine eigene Niederlassung.

Die Vecoplan France legt ihren Fokus klar auf Service und Vertrieb. Damit kann sie ihre französischen Kunden in den Geschäftsfeldern Wood I Biomass, Recycling l Waste und Service nun optimal unterstützen.

Um Vertrieb und Service noch kundennäher auszurichten, hat die Vecoplan AG in den vergangenen Jahren europaweit Niederlassungen gegründet und intensiv in die Vecoplan-Gruppe eingebunden. Um von jetzt an auch in Frankreich ein noch zuverlässigerer und stärkerer Partner zu sein, hat das Unternehmen nun Vecoplan France gegründet. Damit erhalten Kunden direkte Unterstützung vor Ort. Bei der Auslegung und Implementierung von Kundenanlagen erleichtert dies zudem innerhalb des Unternehmens die Kommunikation und verringert die Zahl der Schnittstellen. Von dieser Gründung profitiert insbesondere die französische Holzindustrie.

In den vergangenen Jahren hat Vecoplan in Frankreich im Bereich Holz und Biomasse mehrere hundert Maschinen und Anlagen geliefert und in Betrieb genommen. Dazu gehören zahlreiche Trommelhacker, viele komplette Aufbereitungslinien für Sägewerksrestholz sowie Aufbereitungs-, Förder- und Lagertechnik für verschiedene Biomassekraftwerke.

„Wir haben uns auch in Frankreich neu ausgerichtet und Veränderungen herbeigeführt“, sagt Dirk Müller, Leiter des Geschäftsbereichs Wood I Biomass, einer der beiden Geschäftsführer von Vecoplan France. „Wir legen unseren Fokus einzig auf die Lösung des Kundenproblems. Damit steht für uns auch der Service im Mittelpunkt.“ Jochen Pfeil, Geschäftsbereichsleiter Service bei der Vecoplan AG und ebenfalls Geschäftsführer von Vecoplan France, ergänzt: „Sehr wichtig sind uns die korrekte Beratung im Vorfeld, die Anlage sowie eine robuste Bauweise und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Dazu komme eine saubere Auftragsabwicklung. Für den Service und das After-Sales-Geschäft stehen erfahrene Techniker und moderne Werkzeuge zur Verfügung. Für die Zukunft plant Vecoplan France eine eigenständige Ersatzteilversorgung mit Lager und Werkstatt. Die Kunden profitieren zudem vom Vecoplan Smart Center (VSC), dem leistungsstarken Digitalisierungskonzept des Maschinenbauers.

Vecoplan arbeitete in Frankreich bisher sehr eng mit einem Partnerunternehmen zusammen. Doch mit der klaren Ausrichtung auf den Geschäftsbereich Wood I Biomass und verstärktem Fokus auf Service ist für den Maschinenbauer die neue Niederlassung eine logische Konsequenz, um seine Kunden noch besser betreuen zu können.

Quelle: Vecoplan AG