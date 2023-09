Vecoplan auf der Ecomondo: Starker Partner für Recyclingunternehmen

Auf der Ecomondo, die vom 7. bis 10. November 2023 in Rimini stattfindet, zeigt die Vecoplan AG, wie sie Recyclingunternehmen mit Technologien zur Reststoffaufbereitung partnerschaftlich unterstützt. Dazu stellt der führende Spezialist den VEZ 2500-TV vor. Mit diesem leistungsstarken Vorzerkleinerer reagiert Vecoplan auf die Bedürfnisse des italienischen Markts.

Die Ecomondo zählt für den Maschinenbauer zu den wichtigsten internationalen Fachmessen für die Material- und Energiegewinnung. Um die Anforderungen seiner Kunden in diesem Markt erfüllen zu können, hat das Unternehmen unter anderem den VEZ 2500-TV im Programm, den es in Halle A2 an Stand 033 präsentieren wird.

Der Vorzerkleinerer bereitet ganz unterschiedliche Input-Materialien wie Produktions- und Sortierreste, Verpackungen sowie Haus- und Gewerbeabfälle zu alternativen Brennstoffen etwa für Zement- und Kraftwerke auf. Dazu ist der VEZ-TV mit dem energieeffizienten und funktionsstarken Direktantrieb HiTorc ausgestattet. Das Gehäuse des Einwellen-Zerkleinerers besteht aus einer robusten Konstruktion mit optimaler Maschinengeometrie. Sie bildet die Basis für einen leistungsfähigen und störungsfreien Betrieb mit konstant hoher Output-Qualität. Austauschbare Siebbeläge sind in mehreren Variationen erhältlich. Dazu kommt: Durch eine große Wartungstür und eine hydraulische Bodenklappe ist die Maschine gut zugänglich. Der Techniker kann Störstoffe ergonomisch und sicher entnehmen. Auf dem Messestand zeigen die Experten, wie sich Bogenschieber, Bodenklappe und Siebkorb einfach bewegen lassen.

Als Option stattet der Maschinenbauer den Vorzerkleinerer mit dem leistungsstarken Digitalisierungskonzept Vecoplan Smart Center (VSC) aus. Dieses ermöglicht eine maximale Effizienz der Shredder und Anlagen. Das integrierte und intuitive Bedienpanel VSC.control dient dabei als Kommunikationsmedium für die moderne Steuerung und die direkte Verbindung mit Vecoplan. Mithilfe des VSC.connect wird die Maschine vernetzt. Anwender können online auf zusätzliche Leistungen wie Remote Service, KPI´s (Key Performance Indicators) oder auch eine Media-Datenbank zugreifen. Auf dem 96 Quadratmeter großen Messestand haben Besucher die Gelegenheit, an interaktiven Tablet-Stationen das Digitalisierungskonzept live zu entdecken.

Vor rund zwei Jahren gründete der Maschinenbauer eine eigene Betriebsstätte und baute damit seine Präsenz im italienischen Markt weiter aus. Neben einem eigenständigen Vertriebsbüro wurde auch der Service deutlich erweitert: Zum digitalen kommt ein zuverlässiger lokaler Support hinzu. Auch die Ersatzteilversorgung hat Vecoplan konsequent für den italienischen Kundenstamm ausgedehnt.

Vecoplan auf der Ecomondo: Halle A2, Stand 033

Quelle: a1kommunikation Schweizer GmbH / Vecoplan AG