Gesellschaftervertrag unterzeichnet – Landbell beteiligt sich an Source One

Die Landbell AG steigt mit einem Anteil von 25,1 Prozent in die Source One GmbH ein.

Uwe Echteler, Vorstandsmitglied der Landbell AG und COO der Region DACH, und Kai Hoyer, Inhaber und Geschäftsführer der Source One GmbH, haben den Gesellschaftervertrag am 29. März 2023 unterzeichnet.

Der Betreiber von Rücknahme- und Sammelsystemen und das operative Beratungsunternehmen zu allen Fragen der Nachhaltigkeit wollen damit weitere kreislaufwirtschaftliche Synergien schaffen. Konkretes Ziel der Kooperation ist es, das Closed-Loop-Recycling von Post-Consumer-Verpackungen voranzutreiben.

Nachhaltig und maßgeschneidert: kundenspezifische Recyclingoptionen

Landbell und Source One „vertiefen ihre bestehende Partnerschaft gezielt an vorab definierten Schnittpunkten. Für beide Unternehmen ist die gesellschaftsrechtliche Verknüpfung dabei eine logische Folge der bisherigen vertrauensvollen Zusammenarbeit und bereitet die Grundlage für innovative Projekte. Im Fokus der gemeinsamen Aktivitäten steht, schwer recycelbare Post-Consumer-Abfälle mithilfe innovativer Technologien zurück in die Verwertung zu bringen und die globale Infrastruktur hierfür auszuweiten.“ Damit reagieren die beiden Unternehmen auf den stetig steigenden Bedarf an hochwertigen Rezyklaten und gehen – wie es weiter heißt – auf individuelle Bedürfnisse der Kunden ein.

Closed-Loop-Systeme: „Gemeinsam gut aufgestellt“

„Mit Source One haben wir einen dynamischen und kreativen Partner, dessen Innovationsreichtum uns begeistert“, sagt Uwe Echteler, der nun ebenfalls als Geschäfsführer der Source One aktiv sein wird. „Gemeinsam können wir die Märkte flexibel und sicher mit kreislaufwirtschaftlichen Lösungen bedienen.“ Auch Kai Hoyer erwartet nachhaltig positive Effekte der Kooperation: „Unser gemeinsames Kernanliegen ist die Schonung von Ressourcen. Landbell ist damit der perfekte Partner für uns, um weitere Synergien für die Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Wir werden gemeinschaftlich Produktkreisläufe schließen und optimieren.“

Quelle: Landbell AG