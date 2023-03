transport logistic 2023: Volvo Trucks zeigt Elektromobilität und neue digitale Services

Volvo Trucks präsentiert sich auf der transport logistic auf dem Messegelände in München vom 9. bis 12. Mai 2023 unter dem Leitbild „Together Towards Zero“. Im Fokus stehen die Elektromobilität und die neuen unterstützenden Services von Volvo Connect. Der Stand ist in Halle A6.

Besucher der transport logistic können sich am Volvo Trucks Stand über die Elektrofahrzeuge des Herstellers informieren. Zudem wird der TCO-Vergleichsrechner vorgestellt, mit dem die Kunden die Kosten für Diesel- und Elektrofahrzeuge im Vergleich kalkulieren können. Außerdem können sich die Interessenten zu Möglichkeiten der Ladeinfrastruktur informieren.

Mit dem benutzerfreundlichen Kundenportal Volvo Connect macht es Volvo Trucks seinen Kunden leichter, Telematik- und andere Dienste rund um den Fuhrpark, auch von unterschiedlichen Anbietern, an einem Ort zu bündeln. Volvo Connect verbindet Fuhrparkmanagement mit diversen anderen Funktionen. Transportunternehmen setzen verstärkt auf solche Systeme, denn Telematikfunktionen und digitale Dienste verbessern die betriebliche Produktivität.

Zur Optimierung der Reichweite und zur optimalen Nutzung der vorhandenen Energie des Fahrzeugs hat Volvo Connect einige sogenannte Productivity Services konzipiert. Zum einen gibt es den Dynafleet-Dienst Energy & Environment. Dieser Dienst liefert energiebezogene Informationen über den Betrieb und analysiert die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen und Fahrern.

Zum anderen gibt es den neuen Range & Route Service. Dieser Dienst von Volvo Trucks kann sowohl für die Routenplanung als auch für die Vorhersage der Reichweite genutzt werden. Die Routen werden mit wenigen Klicks geplant und mit Ladestopps versehen. Range & Route ermittelt, unter welchen Umständen der Lkw die geplante Route absolvieren wird.

„Es ist ein großartiges System, besonders, wenn es darum geht, das Potenzial für eine Umstellung auf Elektrofahrzeuge mit Interessenten zu besprechen. Der Dienst wird primär dafür genutzt, die besten Routen für die Elektrifizierung zu ermitteln. Der Plan kann über die digitale Schnittstelle Volvo Connect mit den Fahrenden geteilt werden, damit diese die beste Routenoption erhalten“, erklärt Christoph Fitz, Director New Vehicle Sales bei Volvo Trucks Deutschland.

Die My Truck-App versorgt die Fahrer in Echtzeit mit Fahrzeugzustandsdaten und ermöglicht die Steuerung von Funktionen per Fernzugriff. Die Fahrzeugdaten können eingesehen werden. Wenn gewünscht, kann die Temperatur im Fahrerhaus eingestellt, der Türverriegelungsstatus geprüft oder auf Alarmmeldungen reagiert werden. Diese und weitere Informationen können bequem per Smartphone oder Tablet von jedem Ort abgerufen werden.

Christoph Fitz: „Die neuen Productivity Services erleichtern das Fuhrparkmanagement für Fuhrunternehmen enorm. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir unser Ziel der Zero Emissions erreichen, und durch die neuen Services können sie die Elektro-Lkw optimal nutzen.“

Volvo Trucks hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 50 Prozent der weltweit verkauften neuen Lkw elektrisch zu betreiben. Seit Beginn der Produktion von vollelektrischen Lkw im Jahr 2019 hat das Unternehmen mehr als 4.300 Elektro-Lkw in über 38 Ländern weltweit verkauft. Bereits seit 2019 befinden sich der Volvo FE und der Volvo FL Electric in Serienproduktion und seit September 2022 auch die schweren Modelle Volvo FH Electric, Volvo FM Electric und Volvo FMX Electric.

Quelle: Volvo Trucks