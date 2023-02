Welche Rolle spielt die Recyclingwirtschaft in der Zukunft?

Interview mit Sandra Fischer, Mitglied der Sprechergruppe des bvse-Juniorenkreises.

In der bvse-Interview-Reihe kommen die Nachwuchsführungskräfte der Mitgliedsunternehmen zu Wort. Sie sprechen über ihre Motivation, sich im Juniorenkreis zu engagieren, brennende Zukunftsthemen und ihre ganz persönliche Ansicht dazu, warum Verbandsarbeit für mittelständische Recyclingunternehmen eine wichtige Rolle spielt.

Sandra Fischer ist stellvertretende Geschäftsleiterin der Schatz Umwelt GmbH mit Unternehmensstandorten in Brücken und Sangerhausen (Sachsen-Anhalt). Neben ihrer aktiven Teilnahme in der Sprechergruppe des bvse-Juniorenkreises, nimmt sie als Beisitzerin an den Vorstandssitzungen des bvse-Fachverbandes Sonderabfallwirtschaft teil.

Die Arbeit im bvse-Juniorenkreis finde ich gut/unterstütze ich, weil…?

… ich mich hier mit jungen Leuten aus derselben Branche in einem lockeren Umfeld über Themen austauschen kann, die mich als jungen Menschen betreffen. Beispielsweise zu den vielen Herausforderungen in der Arbeit als junge Führungskraft, aber auch zu Inspirationen und modernen Ideen zur Gestaltung der Arbeitswelt. Ganz wichtig ist natürlich auch, darüber zu diskutieren, welche Rolle die Recyclingwirtschaft in der Zukunft spielen wird.

Welche Themenbereiche findest Du im Hinblick auf die Zukunft und zum Austausch/Diskussion im Juniorenkreis besonders wichtig?

Da gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen, die mich beschäftigen. Zum Beispiel der nachhaltige Umgang mit Ressourcen: welche Alternativen gibt es zu Öl/Gas, wie bereite ich mein Unternehmen am besten darauf vor, sind zum Beispiel elektrische Lkw wirklich unsere Zukunft? Und sollte ich deswegen bereits jetzt beginnen, Ladesäulen und Co. zu installieren? Aber auch der harte Wettbewerb in der Branche: Welche Chance habe ich als kleineres Unternehmen, mich gegen die Großen der Branche auch zukünftig zu behaupten? Und nicht zuletzt das Thema Unternehmensnachfolge: Wie kann ich Nachfolge ohne große Kosten gestalten, damit das Unternehmen nicht geschwächt wird?

Warum ist die Verbandsarbeit aus Deiner Sicht für Unternehmen der mittelständischen Recyclingwirtschaft notwendig/wichtig?

Kleinere Unternehmen bekommen hier eine Stimme und starke Vertreter. Gemeinsam ist man stärker und wird eher gehört. Die Belange kleinerer Unternehmen unterscheiden sich von denen großer Unternehmen. Darum ist es wichtig, dass man sich im Verband einsetzt, um so auch die eigenen Interessen einbringen zu können.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Schatz Umwelt GmbH, die seit über 30 Jahren im Recycling- und Entsorgungsbereich tätig ist, trat im Jahr 2018 als Mitglied in den bvse ein. Am Unternehmensstammsitz in Brücken verfügt der moderne Entsorgungsfachbetrieb über ein umfassendes Leistungsspektrum. Dazu zählen neben Containerdienst und (Sonder-)Abfallentsorgung auch Abbruch- und Sanierungsleistungen, Tankreinigungen, Transportaufträge und ein Mietservice für Baumaschinen. Außerdem betreibt die Schatz GmbH eine Kunststoffrecycling- und Sortieranlage in Sangerhausen. Dort hat sich das Unternehmen auf die Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen aus Produktionsabfällen und Altkunststoffen spezialisiert und bearbeitet vom Sortieren über das Zerkleinern bis zum Vermahlen den kompletten Kunststoff-Recycling-Prozess.

