Gewinner der Papieratlas-Wettbewerbe 2022 ausgezeichnet

Die Stadt Nürnberg, der Unstrut-Hainich-Kreis und die Universität Vechta setzten sich als recyclingpapierfreundlichste Stadt, Landkreis und Hochschule durch.

In der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ gewannen die Stadt Arnsberg, der Landkreis Northeim und die Zeppelin Universität. Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen erhielt für ihr langjähriges Engagement eine Sonderauszeichnung als „Mehrfachsieger“. Im 15. Jubiläumsjahr erreicht der Papieratlas mit 227 Teilnehmenden und gesteigerten Recyclingpapierquoten neue Rekordergebnisse.

Am Städtewettbewerb beteiligten sich 102 Groß- und Mittelstädte, die mit über 93 Prozent Blauer-Engel-Papier erneut ihr Spitzenniveau aus dem Vorjahr übertreffen. Für den Landkreiswettbewerb haben erstmals 75 Landkreise ihre Daten eingereicht und steigern den Recyclingpapieranteil auf rund 85 Prozent. Im Hochschulwettbewerb erreichen die 50 Hochschulen mit über 79 Prozent einen neuen Bestwert. Durch die Verwendung von Papier mit dem Blauen Engel haben die Kommunen und Hochschulen seit Beginn des Papieratlas im Vergleich zu Frischfaserpapier eine Einsparung von über acht Milliarden Litern Wasser und mehr als 1.800 Gigawattstunden Energie bewirkt.

„Die Rekordergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass der Papieratlas zu einer starken Marke für nachhaltige Papierbeschaffung geworden ist. Seit 15 Jahren setzt er als Trendreport kontinuierlich Impulse für die Umstellung auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel“, kommentiert Ulrich Feuersinger, Sprecher der Initiative Pro Recyclingpapier.

Der Papieratlas der Initiative Pro Recyclingpapier dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten in deutschen Städten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkreisen. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. Der Papieratlas 2022 steht unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

Quelle: Initiative Pro Recyclingpapier