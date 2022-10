Historischer „Tag der offenen Tür“ in Spanien

Seit 2012 ist die Firma Mycsa Mulder y Co. – „einer unserer stärksten Vertriebspartner“ – mit den Zweiwellenzerkleinerern von Arjes auf dem Markt. In diesem Jahr feierte das spanische Vorzeigeunternehmen für Beratung, Vertrieb und Handel von Recycling-, Bau- und Forstmaschinen sein 45-jähriges Firmenjubiläum.

Grund genug, dieses historische Ereignis gebührend zu würdigen und alle Lieferanten, Partnerfirmen und Kunden einzuladen. Auch Arjes war durch die beiden Vertriebs- und Marketingmitarbeiter, Ralf Tüngerthal und Michaela Müller, vor Ort vertreten und durften drei spannende Tage mit den spanischen Kolleginnen und Kollegen erleben.

Die ersten beiden Tage dienten vor allem der allgemeinen Betriebsbesichtigung, persönlichen Beratungsgesprächen und internen Schulungszwecken. Das neue und äußerst beeindruckende Bürogebäude mit seinen vielen grünen Akzenten vermittelte von Anfang an eine einladende Atmosphäre für die Arjes-Mitarbeiter. Seit fast zwei Jahren ist dies nun der Hauptsitz der spanischen Partner und verfügt neben den vereinten Produktions- und Verwaltungsräumen auch über verschiedene Meeting- und Schulungsräume sowie ein eigenes kleines Museum aller Lieferanten von Mycsa. Auch Arjes ist hier mit seiner Geschichte und Exponaten vertreten. „Das Arbeiten im Büro ist entspannend, macht Spaß und sorgt für Ausgeglichenheit“, erzählt Marketing-Mitarbeiterin Verena Mulder. In naher Zukunft soll zudem noch ein internes Fitnessstudio für alle Mitarbeiter von Mycsa eingerichtet werden.

Am 23. September lud Mycsa weitere Besucher zum Tag der offenen Tür in der Biokompostanlage in San Sebastián de los Reyes ein. Mehr als 20 Maschinen namhafter Hersteller wie Arjes, Sennebogen, Terex Finlay, Kiverco, Terex Prostack, Terex Ecotec, Albach und Eschelböck wurden in eindrucksvollen Live-Vorführungen gezeigt, um die gesamte Produktpalette von Mycsa zu präsentieren. Ob Beton mit dem Impaktor 250 evo, Grünschnitt, Altholz, Reifen und Matratzen mit dem VZ 850 oder Mischschrott mit dem Titan 950, in zwei Durchgängen am Vormittag und Nachmittag konnten die Arjes- Zweiwellenzerkleinerer einmal mehr ihr äußerst vielseitiges Einsatzspektrum unter Beweis stellen und die Blicke der begeisterten Zuschauer auf sich ziehen. Auch die stationären Anlagen der Baureihen Impaktor und Titan sowie die verschiedenen Typen von Zerkleinerungswellen fanden als Ausstellungsstücke einen anschaulichen Platz zum Tag der offenen Tür.

„Es ist kein Geheimnis, dass Mycsa ein Gigant auf dem spanischen und portugiesischen Recyclingmarkt ist und in den letzten Jahren viele Arjes-Maschinen erfolgreich vermarktet hat. Daher wusste ich, dass unsere Zerkleinerer auch hier gut vertreten sein würden“, berichtet Ralf Tüngerthal.

Neben der geballten Maschinenpower, die an diesem sonnigen Tag gezeigt wurde, sind Vertriebsmitarbeiter Ralf Tüngerthal auch der hervorragende Catering-Service und die traditionelle Riesen-Paella von Mycsa in positiver Erinnerung geblieben: „Die gesamte Veranstaltung war gut durchdacht und bestens organisiert. Um das Aufgebot an Maschinenvorführungen jederzeit live mitverfolgen zu können, wurde für die zahlreichen Besucher auch eine Großleinwand aufgestellt. Für mich war es eine große Freude, die Mitarbeiter von Mycsa persönlich kennenzulernen. Vor allem diejenigen, mit denen man üblicherweise nur per Telefon oder E-Mail in Kontakt steht. Wir von Arjes bedanken uns für die Einladung sowie eine rundum gelungene Veranstaltung. Einmal mehr konnte Mycsa seine Position, als einer der größten und stärksten Händler von Recyclingmaschinen im europäischen Raum, festigen und uns damit auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit in die Zukunft blicken lassen.“

Quelle: Arjes GmbH