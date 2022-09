Forum Rezyklat: Über 200 Helfer:innen befreien auf Sammelaktion die Natur von Abfällen

„Weniger Müll, mehr Natur“ – unter diesem Motto riefen auch in diesem Jahr Mitglieder des Forum Rezyklat ihre Mitarbeiter:innen wieder dazu auf, in ihrer Umgebung die Landschaft von achtlos Weggeworfenem zu befreien. Die Aktion fand vom 10. bis 17. September rund um den „World Cleanup Day“ statt. Ziel war es, auf das Thema Kreislaufwirtschaft und den Wert von Verpackungsmaterialien aufmerksam zu machen sowie einen Beitrag zu mehr Umweltschutz zu leisten.

Insgesamt rund 230 Mitarbeiter:innen der mitwirkenden Partnerunternehmen und Angehörige beteiligten sich. Sie befreiten während der Sammelaktion 8 Tage lang auf rund 530 Kilometern die Umwelt von Abfällen. Insgesamt mehr als 2.500 Fundstücke, in Kilogramm weit über 600 landeten in den Sammelbehältnissen. Dabei fanden sie nicht nur herkömmliches, wie zum Beispiel Kronkorken, Flaschen und Kaffeebecher. Auch einige außergewöhnlichere Gegenstände waren unter den Funden: Unter anderem stießen die Teilnehmer:innen auf eine Dachrinne, eine Radkappe, ein Bikinioberteil und eine PKW-Rückleuchte. Mit jedem gelaufenen Meter entfernten sie somit viele Abfälle aus der Natur, die sich nun teilweise sogar als wichtige Wertstoffträger wieder im Recyclingkreislauf finden.

Die Aktion war Teil der Informationskampagne „Gemeinsam für die Umwelt“, mit der das Forum Rezyklat das Thema Kreislaufwirtschaft und die Notwendigkeit des recyclingfreundlichen Trennens von Verpackungen weiter in das Bewusstsein der Verbraucher:innen tragen möchte. Ein Anliegen, das auch die Initiative „Mülltrennung wirkt“ bewegt. Deshalb haben beide Institutionen ein gemeinsames Key Visual für die Informationskampagne entwickelt, das die Themen Mülltrennung und Recycling vereint. Es kommt auf verschiedenen Werbematerialen, wie zum Beispiel Partneranzeigen, Postern für den Aushang in den Unternehmen und Handelsfilialen sowie Motiven für die Kommunikation per Social Media zum Einsatz. Mit ihnen machten die Mitglieder des Forum Rezyklat auf das Thema Mülltrennung und die Müllsammelaktion des Bündnisses aufmerksam.

Das Forum Rezyklat wurde 2018 von dm-drogerie markt initiiert und versteht sich als agiles Bündnis. Mehr als 60 Mitglieder bestehend aus Händlern, Produkt- und Verpackungsherstellern, dualen Systemen, Entsorgungs- und Recyclingunternehmen sowie Vertreter:innen der Wissenschaft und Politik, bilden die gesamte Wertschöpfungskette entlang der Kreislaufwirtschaft ab. Gemeinsam arbeiten sie im Forum Rezyklat an praxis- und verbrauchernahen Strategien und Maßnahmen. Sie wollen das Bewusstsein der Menschen für Kreislaufwirtschaft fördern, um eine sortenreine Trennung der Wertstoffe zu erzielen. Dadurch können die Qualität von Recyclingmaterialien sowie der Recyclinganteil in Verpackungen erhöht werden. Des Weiteren strebt das Forum an, Verpackungen zu optimieren und schon im Entstehungsprozess neuer Verpackungen darauf zu achten, dass diese recyclingfähig sind, damit sie als Ressource dem Kreislauf erhalten bleiben. Um diese Ziele zu erreichen, engagieren sich die Mitglieder des Forum Rezyklat in Fachpaketen, die sich mit folgenden Themen befassen: Stammdatenmanagement, Technologie und Recyclingfähigkeit, Endverbraucher-Kommunikation und Verpackungsreduzierung.

www.forum-rezyklat.de

Quelle: Forum Rezyklat / GS1 Germany GmbH