Erfolgreiche NEW LIFE-Premiere auf der GaLaBAU 22

Auf der Innovationsmesse GaLaBAU 22 hat die Initiative NEW LIFE bei Ihrer Premiere eine durchweg positive Resonanz erfahren. Am gut besuchten NEW LIFE-Stand in Halle 7 wurden den rund 62.000 Besuchern aus 76 Ländern nachhaltige Lösungen für den zukunftsweisenden Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau präsentiert.

Die von NEW LIFE, mit Broschüren und Exponaten aus Gummigranulat (ELT) anschaulich vermittelte Idee einer zukunftsweisenden Kreislaufwirtschaft mit dem Einsatz nachhaltiger Altreifen-Recyclingprodukte, stieß auf hohe Zustimmung und große Nachfrage. Auch die in Nürnberg präsenten NEW LIFE-Partner waren mit dem Messeerfolg mehr als zufrieden.

Im Fokus der internationalen Fachmesse stand das Thema „Gemeinsam klimafit in die Zukunft“. Ansätze und Ideen rund um den Klimaschutz wurden für Besucher auch am NEW LIFE-Messestand erlebbar. Neben attraktiven, mehrfarbigen Exponaten aus gepresstem Gummigranulat (ELT) für unterschiedliche Anwendungen im GaLaBau, hatten Standbesucher unter anderem die Möglichkeit, nachhaltiges Gummigranulat unterschiedlicher Korngrößenverteilung mit eigenen Händen zu erfassen.

Sehr gut kamen die ebenso hochwertigen wie nachhaltigen Recyclingprodukte aus Gummimehl und Gummigranulat (ELT) an. Diese sind witterungsbeständig, langlebig, rutschfest und in Form wie Farbe individuell anpassbar, was GaLaBau-Betrieben attraktive Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Der Einsatz der nachhaltigen NEW LIFE Recyclingprodukte im GaLaBau trägt zudem zur Schonung natürlicher Ressourcen sowie zur Vermeidung von Abfällen und CO2-Emissionen bei.

Besonderes Interesse bestand bei Inhabern und Mitarbeitern von GaLaBau-Betrieben, aber auch bei den zahlreichen Vertretern von Kommunen, an Fallschutzbelägen für Spielplätze und Kindergärten. Fallschutzbeläge aus nachhaltigem ELT-Gummigranulat bewahren Kinder zuverlässig, barrierefrei und hygienisch vor Sturzverletzungen – auch aus größerer Höhe. Darüber hinaus sind die pflegeleichten ELT-Fallschutzböden nach einer aktuellen NEW LIFE-Studie langfristig wirtschaftlicher für Städte und Kommunen als Böden mit losen Schüttgütern.

Zu den NEW LIFE-Standbesuchern gehörten auch zahlreiche Ausbilder und Auszubildende sowie Lehrer und Schüler von Berufskollegs aus ganz Deutschland und Österreich, bei denen der Nachhaltigkeitsgedanke ebenso gut ankam wie die Palette nachhaltiger GaLaBau-Produkte aus Gummigranulat (ELT). In den nächsten Monaten soll gemeinsam überlegt werden, in welcher Form NEW LIFE den Ausbildungsbereich im GaLaBau künftig womöglich unterstützen kann. Last but not least bot die Messe in Nürnberg die Chance, ins persönliche Gespräch mit den Vertretern unterschiedlicher GaLaBau-Verbände zu kommen und Möglichkeiten der Kooperation auszuloten.

Quelle: NEW LIFE / c/o CGW GmbH