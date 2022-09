Der neue Online-Shop vom Grünen Punkt – auf Internationalität ausgerichtet

Um seinen Kunden*innen aus aller Welt die einfache und rechtssichere Lizenzierung ihrer auf den deutschen Markt gebrachten Verkaufsverpackungen zu ermöglichen, hat das duale System, Der Grüne Punkt mit Sitz in Köln, seinen Online-Shop VerpackGO.com komplett neu aufgestellt.

Neben einer intuitiven und zeitgemäßen Nutzerführung standen Sprachauswahl und -vielfalt, Geschwindigkeit und Performance im Mittelpunkt der Shopentwicklung. Den Launch gestaltete die federführende Agentur Y1 Digital AG.

„Unsere Kunden nehmen den neuen Shop positiv auf, sie sind von der einfachen Bedienung begeistert. Mithilfe von Y1 ist es uns gelungen, ein hochmodernes Shopsystem zu entwickeln. Die komfortable Bedienung und die fachkundigen Erläuterungen sorgen für einen vereinfachten Lizenzierungsprozess, der es unseren Kunden zügig ermöglicht, den rechtlichen Verpflichtungen vollumfänglich und sicher nachzukommen“, so Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer Der Grüne Punkt.

Der Lizenzrechner und Shop des Grünen Punkts ist eine individuelle Entwicklung und folgt einem Dreistufenmodell. Auf der ersten Stufe bietet Der Grüne Punkt seinen Kunden alle für eine Lizenzierung wichtigen Informationen und Fakten an, die anschaulich die notwendigen Anforderungen erläutern und erklären. Y1 setzt hierbei auf einen Magazincharakter. Auf der zweiten Stufe folgt die Lizenzentgeltberechnung. Im Gegensatz zu Onlineshops, die ein physisches Produkt vermarkten, besteht die Schwierigkeit bei Shops mit individualisierbaren Lizenzen unter anderem in den unzähligen Kombinationsmöglichkeiten und der Vielzahl von möglichen Vertragstypen. VerpackGO.com ist entsprechend ausgerichtet. Der letzte Schritt ist der Check-out: Hier setzt Der Grüne Punkt beim Lizenzrechner VerpackGO mit Blick auf die internationale Kundschaft neben den in Europa gängigen Zahlungsmethoden auch auf Alipay.

Neben Sprache und Zahlungsmethode achteten die Experten von Y1 darauf, dass die Anwendung auch den internationalen Gepflogenheiten gerecht werden. Viele Importe nach Deutschland erfolgen aus Asien. Gerade dort nutzen über 90 Prozent der Lizenzkäufer mobile Endgeräte. Deswegen war der Fokus klar auf mobile first: Der Prozess eines Lizenzkaufs soll auch auf einem Smartphone einfach und übersichtlich gestaltet sein. Im Gegensatz zu Standardshops bietet Der Grüne Punkt seinen Kunden der Einfachheit halber an, im Rahmen des Lizenzierungsprozesses ihre Steuer ID anzugeben. Dafür hat Y1 eine Schnittstelle für den Lizenzshop implementiert.

„Unser Ziel ist, komplexe Webshops einfach und benutzerfreundlich zu gestalten. Mit dem Dreistufenmodell wird die Lizenzierung von Verpackungen zum Kinderspiel, sagt Sebastian Wernhöfer CEO bei Y1 Digital AG. „Egal, ob auf Englisch vom Computer oder auf Mandarin von einem Mobiltelefon. Das neue Konzept ermöglicht es nationalen und internationalen Kunden, mühelos, schnell und transparent ihre Verpackungslizenzen zu erwerben“, so Wernhöfer weiter.

Der Lizenzshop VerpackGO von Der Grüne Punkt setzt auf das Magento Cloud System. Die Besonderheiten im Vergleich mit Standardshops: Kunden können unter vielfältigen Vertragsarten und Lizenzierungsoptionen wählen. Im Shop von Der Grüne Punkt listet ein Tool die ausgewählten Optionen vor Vertragsschluss auf und gewährleistet damit eine transparente und verständliche Verpackungslizenzierung.

Quelle: Y1 Digital AG / Der Grüne Punkt