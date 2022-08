Die Logistikbranche trifft sich wieder in Selm

Ausstellung, Fachvorträge, Vorführungen: Das Wirtschaftsförderungszentrum Ruhr für Entsorgungs- und Verwertungstechnik e.V. (WFZruhr) in Lünen, Nordrhein-Westfalen lädt zum 8. Tag der Entsorgungs-Logistik.

In Zeiten von Ukraine-Krieg, unsicheren Lieferketten und Energiewende sieht sich die Logistikbranche vor nie gekannten Herausforderungen – und die Corona- Pandemie ist natürlich auch noch ein Thema in kommunalen wie privaten Unternehmen. Einfache Lösungen sind nicht in Sicht, konstruktiver Austausch und effektives Netzwerken werden mehr und mehr zu den probaten Mitteln, um aktuelle Themen zu diskutieren und passgenaue, moderne Lösungen zu finden.

Eines der wichtigen Branchen-Events in diesem Jahr ist der Tag der Entsorgungs-Logistik, den das WFZruhr zum achten Mal realisiert. Am 1. und 2. September treffen sich Entscheider und Fachbesucher auf dem großflächigen Gelände des Forschungs- und Technologiezentrums Ladungssicherung Selm (NRW, Kreis Unna). „Auf diesem weitläufigen Übungsgelände mitten im Wald, das ehemals von der Bundeswehr genutzt wurde, haben unsere Aussteller optimale Bedingungen“, erläutert WFZruhr-Geschäftsführer Dr. Hildebrand von Hundt. „Neben Präsentationen mit Lkw und Spezialmaschinen können unsere Aussteller hier auch Testfahrten und individuelle Vorführungen anbieten“, freut sich der Kreislaufwirtschafts-Experte auf das überregional bekannte Event und den fachlichen Austausch.

Video von der letzten Veranstaltung unter: Link

Quelle: WFZruhr e.V.