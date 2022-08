H.I.G. Capital veräußert „Der Grüne Punkt“

H.I.G. Capital, eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 50 Milliarden US-Dollar, gibt den Vollzug des Verkaufs von „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland“ an Circular Resources bekannt.

Circular Resources bietet global tätigen Unternehmen ein umfassendes Angebot zur Deckung ihres Bedarfs an recycelten Kunststoffen. Durch den Zusammenschluss mit DSD entsteht ein führender Anbieter von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft in Europa mit einem sicheren, stabilen und qualitativ hochwertigen Zufluss von Rohstoffen für das Recycling.

Der Grüne Punkt wurde 1990 als erstes duales System Deutschlands gegründet, um die flächendeckende Sammlung gebrauchter Verkaufsverpackungen transparent und kosteneffizient zum Vorteil der Verbraucher zu gestalten. Im Laufe der Zeit entwickelte DSD eigene Recyclingaktivitäten und wurde integraler Teil der Kreislaufwirtschaft mit Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Grüne Punkt ist eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Verbrauchermarken in Deutschland.

Unter der Eigentümerschaft von H.I.G. hat sich DSD als einer der Marktführer in der deutschen Kreislaufwirtschaft etabliert. Das Unternehmen hat sein Lizenzierungsgeschäft professionalisiert und aktiv zur Entwicklung einer nachhaltigen Regulierung in Deutschland beigetragen, um Verpackungsabfälle nach höchsten Standards zu verarbeiten. Darüber hinaus haben H.I.G. und DSD strategische Investitionen in eigene Anlagen für Kunststoffrecycling in Deutschland getätigt. Heute gelten DSD und seine renommierte Marke Systalen als Pioniere in der Kunststoffrecyclingbranche. In jüngster Zeit ist DSD verschiedene strategische Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette der Abfallwirtschaft eingegangen, unter anderem in der Abfallsortierung.

Dr. Holger Kleingarn, Managing Director bei H.I.G., sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Der Grüne Punkt zu einem integrierten Unternehmen entwickelt haben, das sowohl in der Verpackungslizenzierung als auch im Recycling führend ist. DSD ist seit vielen Jahren Vorreiter bei der Entwicklung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Deutschland und wird diesen Kurs gemeinsam mit seinem neuen Eigentümer Circular Resources weiter vorantreiben. Wir danken DSD-Geschäftsführer Michael Wiener und seinem Managementteam für die überaus vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit und wünschen ihnen für die nächste Entwicklungsphase den ebenso viel Erfolg. Unser Investment in DSD unterstreicht die Kompetenz von H.I.G., Unternehmen in wichtigen Zukunftsbranchen für Wachstum zu positionieren.“

Michael Wiener, CEO von DSD, sagt: „Das Fundament für unsere sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit H.I.G. war stets ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit. Mit der Unterstützung von H.I.G. hat DSD als erstes duales System in Deutschland erfolgreich eine Vertikalisierungsstrategie umgesetzt, indem es parallel ein flächendeckendes Abfalllizenzierungssystem und mehrere Kunststoffrecyclinganlagen betreibt. Heute ist DSD Marktführer im mechanischen Recycling und produziert hochwertigste Rezyklate. Dass wir nun chemisches Recycling mit in unser Angebot aufnehmen, wird unsere Wachstumsdynamik weiter stärken. Gemeinsam mit unserem neuen Eigentümer Circular Resources werden wir unseren Kunden eine Komplettlösung aus einer Hand bieten.“

Carlos Monreal, Gründer von Circular Resources, ergänzt: „Gemeinsam mit Der Grüne Punkt bieten wir nun einen einzigartigen Ansatz, indem wir die Lizenzierung von Verkaufsverpackungen und den Zugang zum Materialstrom kombinieren. Für ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal sorgt, dass wir sowohl über mechanische als auch chemische Verwertung verfügen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Michael Wiener und seinem Team bei DSD.“

Über weitere Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Quelle: H.I.G. Capital (Pressemitteilung)