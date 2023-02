Circular Resources wird zu Green Dot und beschleunigt seine internationale Entwicklung

„Die Umbenennung von Circular Resources unterstreicht die Anerkennung der von Der Grüne Punkt entwickelten starken Marke und die Bereitschaft, die deutschen Erfahrungen in anderen Regionen, beginnend mit den USA und Frankreich, zu nutzen, um das ganzheitliche Kunststoffrecycling voranzutreiben.“

Die Umbenennung der Unternehmensgruppe Green Dot ist abgeschlossen: Die Holdinggesellschaft Circular Resources S.à r.l. wurde in Green Dot Global S.à r.l. umbenannt und die Circular Resources Holding GmbH & Co. KG wurde umbenannt in Der Grüne Punkt Holding GmbH & Co. KG.

Laurent Auguste, CEO der Unternehmensgruppe Green Dot, kündigte an: „Mit der Umbenennung machen wir deutlich, was das Ziel unserer Unternehmensgruppe ist: eine ganzheitliche Lösung für die Verwertbarkeit eines größeren Spektrums von Kunststoffabfällen, einschließlich der Abfallströme, die für das mechanische Recycling nicht geeignet sind und die heute verbrannt oder – außerhalb Deutschlands – sogar deponiert werden. Wir entwickeln einen einzigartigen Ansatz, indem wir die Lizenzierung von Verkaufsverpackungen und den direkten Zugang zum Wertstoffstrom – ob mechanisch oder chemisch recycelt – auf internationaler Ebene kombinieren.“

Der Grüne Punkt treibt die Internationalisierung mit den Neugründungen Green Dot North America Inc. in den Vereinigten Staaten und Green Dot France SAS voran.

Quelle: Der Grüne Punkt