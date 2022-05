Ballenpressen: HSM stellt Produktneuheiten auf der IFAT vor

Neben der vollautomatischen Kanalballenpresse HSM VK 15020 R FU, der leistungsstärksten Ballenpresse im Sortiment der HSM GmbH + Co. KG, können die Besucher einen Teil des breiten Produktangebots im Bereich vertikale Ballenpressen vor Ort erleben. Dabei sind drei neue Mitglieder der HSM V-Press Familie.

Die jüngste Neuentwicklung des Herstellers ist die Kreuzabbindung für die vollautomatischen Großkanalballenpressen. Dank der Kreuzabbindung können die Ballen bei Bedarf nicht nur 5-fach horizontal, sondern zusätzlich 4-fach vertikal mit einer Drahtabbindung umreift werden.

Die Kreuzabbindung ist die Antwort auf die gewachsenen Anforderungen im Recyclingsektor, insbesondere bei expansiven Materialien und kleinteiligen Kunststoffen. Die Kreuzabbindung verhindert das Herausfallen von Kunststoffkleinteilen aus dem gepressten Ballen. Für die Verarbeitung von weniger kleinteiligem Material, wie etwa Kartonagen etc., kann die Vertikalumreifung problemlos automatisch ab- und zugeschaltet und somit Umreifungsdraht eingespart werden. Das innovative Drahtführungskonzept ermöglicht das seitliche Einführen der unteren Drähte. Zusammen mit der hydraulisch abschwenkbaren Vertikaleinheit ist damit das Drahtmanagement an der Maschine besonders einfach und sicher.

Die HSM V-Press 830 schließt mit der sehr geringen Transporthöhe und Aufstellfläche und der Drahtumreifung die Lücke zwischen den HSM V-Press 825 und 860. Mit einer Presskraft von 300 kN erreichen die hochverdichteten Ballen ein materialabhängiges Gewicht von bis zu 320 Kilogramm bei Abmessungen von 1200 x 780 x max. 1100 Millimeter. Die HSM V-Press 860 E, eine Sondervariante der bewährten HSM V-Press 860, ist speziell für die Verdichtung von gecrushten PET-Flaschen in Säcken bestimmt und ergänzt damit das HSM Produktportfolio zum Entleeren, Crushen, Perforieren, Verdichten und Brikettieren von PET.

Ein entscheidender Mehrwert

Ebenfalls auf der Messe zu sehen, ist die HSM V-Press 860 TimeSave. Diese bietet, neben den bekannten Vorteilen der Ballenpressen-Serie V-Press, einen entscheidenden Mehrwert: eine erhebliche Zeiteinsparung und Reduzierung der Personalbindung. Dank der Hub-Kipp-Vorrichtung dauert die Befüllung der HSM V-Press 860 TimeSave mit einem Sammelwagen nur wenige Sekunden. Im direkten Vergleich zu anderen vertikalen Ballenpressen mit automatischer Beschickung werden so bis zu 1,5 Stunden pro Ballen eingespart – jeder Wagen wird innerhalb von 12 Sekunden entleert. Im Vergleich zu vertikalen Ballenpressen mit manueller Befüllung können sogar bis zu 5 Stunden pro Ballen eingespart werden. Eine manuelle Beschickung ist darüber hinaus jederzeit möglich.

Sicher, datenschutzkonform, wirtschaftlich

Exklusiv wird HSM auf der IFAT den überarbeiteten Medienvernichter HSM StoreEx 230 präsentieren und unterstreicht damit die Kompetenz im Bereich Schreddern. Das in Hinblick auf die Bediener- und Wartungsfreundlichkeit überarbeitete Gerät ermöglicht die dezentrale Vernichtung von digitalen Datenträgern, wie Festplatten, CDs, Kreditkarten oder Magnetbändern in den Sicherheitsstufen H-4 oder H-5 – sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich.

Die HSM GmbH + Co. KG freut sich auf zahlreiche Besucher am Messestand in Halle B.5, 251/50.

Quelle: HSM GmbH + Co. KG