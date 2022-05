Sennebogens Big Recycling Future auf der IFAT 2022

Auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologien setzt Sennebogen erneut bedeutende Maßstäbe für die Zukunft der Recyclingindustrie und präsentiert unter anderem die neuen akkugestützten Elektromaschinen.

Zu entdecken sind der brandneue Sennebogen 19 t Akkubagger, der 22 t Recyclingbagger 8.22 aus der neuen G-Serie sowie der gerade erst in den Markt eingeführte 4 t Teleskoplader 3.40 G. Alles zu finden auf dem mehr als 300 Quadratmeter großen Messestand in Halle C5/Stand 241/340 und am VDMA-Freigelände (Live Demos: Biomasse- & Baustoff-Recycling).

Drei Maschinenneuheiten werden auf der Messe vorgestellt

Zu erleben ist eine absolute Marktneuheit: Mit den neuen batteriegestützten Umschlagmaschinen ergänzt Sennebogen seine Elektro-Baureihe um frei bewegliche Modelle, die das Beste aus beiden Maschinenkonzepten vereinen. Denn mit den mobilen Akkumodellen können Anwender auch weiterarbeiten, wenn die Maschine gerade zum Nachladen am Stromnetz angeschlossen ist.

Messepremiere feiert auch der kürzlich in den Markt eingeführte 4 t Teleskoplader Sennebogen 3.40 G. Die vollständige Neuentwicklung ist nicht nur optisch ein echtes Highlight. Neben den beeindruckenden Leistungsdaten und der Stapelhöhe von 7,70 Metern glänzt die Maschine insbesondere durch ihr Alleinstellungsmerkmal, die Multicab Kabine. Die modernste Kabine ihrer Art lässt sich stufenlos auf eine Augenhöhe von 4,10 Metern hochfahren und garantiert beste Rundumsicht im Recyclingbetrieb.

Darüber hinaus präsentiert Sennebogen ein weiteres Modell der neuen Maschinengeneration, der 8.22 G-Serie. Die Neuauflage des beliebten 22 t Recycling-Allrounders 818 E besticht nicht nur durch seine große Systemleistung und Reichweite, sondern bietet wie alle Maschinen der G-Serie maximalen Fahrerkomfort und Sicherheit.

Noch mehr Sennebogen-Maschinen: Live in Aktion bei den VDMA-Praxistagen

Messebesucher können sich auch im Praxiseinsatz von der Schlagkraft der Maschinen überzeugen. Während der VDMA-Praxistage zeigen die Sennebogen Experten in der Biomasseaufbereitung und im Baustoffrecycling ihr Können.

Quelle: Sennebogen