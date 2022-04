Interseroh Serog wird Alba Metall Saar GmbH

Metallrecycler investiert in Umweltentlastung und Zukunft des Standorts.

Das Traditionsunternehmen Interseroh Serog erhält einen neuen Namen und nimmt als Alba Metall Saar GmbH Kurs auf die Zukunft. Derzeit investiert der Betrieb in die umweltfreundliche Logistik. Der vorhandene Gleisanschluss wird ertüchtigt, um immer mehr Transporte auf die Bahn zu verlagern. Die Schienen führen direkt vor das große Scherenaggregat, mit dem die gesammelten Schrotte für den Weitertransport in Stahlwerke und Metallhütten portioniert werden. Somit ist die Infrastruktur für eine emissionsreduzierte Logistik gegeben.

In Bous führt die Alba Metall Saar mit 15 Mitarbeitern Schrotte aus Eisen und Nichteisen-Metallen zusammen, bereitet sie auf und verkauft sie weiter. Der Betrieb, der seinen Standort mit über 14.000 Quadratmetern auf dem Gelände des Stahlwerks in Bous hat, ist seit 1994 ein etablierter und zuverlässiger Partner in der Region, der eine positive industrielle Entwicklung vorausgesagt wird. Der Standort zeichnet sich durch die Nähe zu seinen Kunden und Lieferanten aus. Alba bedient von dort aus auch die Märkte in Luxemburg und Frankreich.

Quelle: Alba Group