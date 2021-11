Bioenergie – entscheidender Faktor auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität

Online-Konferenz 2021 der IEA Bioenergy vom 29. November bis 9. Dezember 2021.

Zwischen dem 29. November und dem 9. Dezember 2021 findet die diesjährige Konferenz des Technology Collaboration Programme (TCP) der IEA Bioenergy statt. Zentrales Thema ist die Rolle der Biomasse beim Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft.

Mit ihrem Fahrplan „Netto-Null-Emissionen bis 2050 (Net Zero by 2050)“ erkennt die Internationale Energieagentur (IEA) die Bioenergie als wichtige Option an. Sie wird demnach im Jahr 2050 18 Prozent der gesamten weltweiten Energieversorgung ausmachen und eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Kohlenstoffneutralität des globalen Energiesystems spielen: entweder durch den direkten Ersatz fossiler Brennstoffe und/oder durch den indirekten Ausgleich von Emissionen durch die kombinierte Nutzung von Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Eine zunehmende Bedeutung der Bioenergie sieht die IEA in der Industrie, im Verkehr sowie bei der Wärme- und Stromerzeugung.

Die Konferenz befasst sich mit den neuesten Entwicklungen und den Aussichten für Bioenergie in verschiedenen Sektoren, der nachhaltigen Mobilisierung von Rohstoffen und der Rolle von Biomasse in einer kreislauforientierten Bioökonomie:

Mobilisierung von Rohstoffen / Nachhaltigkeitsmanagement

Biokraftstoffe für den Verkehr

Grünes Gas

Kreislaufwirtschaft und Industrie

Bioenergie im Energiesystem

Ein Eröffnungspanel, ein Industriepanel und zwei Abschlusspanels runden das Programm der Veranstaltung ab.

Die jeweils zweistündigen Sitzungen sind über den ganzen Tag verteilt, um die Teilnahme aus der ganzen Welt zu erleichtern. Aufzeichnungen werden auch auf der Webseite der Konferenz verfügbar sein.

Tagungsprogramm und Anmeldung

Die Teilnahme ist nach der Anmeldung kostenlos. Im Anmeldeformular können Sie angeben, welche Sitzungen Sie besuchen möchten.

Hintergrund

Das IEA Bioenergy Technology Collaboration Agreement ist ein 1978 gegründetes, selbständiges Netzwerk unter dem Dach der Internationalen Energieagentur (IEA) mit dem Ziel der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Bereich Bioenergie. Aktuell sind 26 Staaten und die Europäische Kommission Mitglied. Deutschland ist der IEA Bioenergy 2005 beigetreten und wird im Lenkungsausschuss des Netzwerks durch das Bundeslandwirtschaftsministerium und die FNR vertreten. Deutsche Wissenschaftler sind an allen Aktivitäten von IEA Bioenergy beteiligt. Nähere Informationen

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)