4. Internationale RETech-Konferenz am 4. und 5. November 2021

ExpertInnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa berichten über Lösungsansätze für die Verwertung von biogenen Abfällen. Die Teilnahme ist vor Ort in Berlin und online möglich.

German RETech Partnership e.V. widmet sich in Kooperation mit dem DBFZ (Deutsches Biomasse Forschungszentrum), der Universität Rostock und dem Business Scouts for Deve-lopment Programm der GIZ im Rahmen der 4. internationalen RETech-Konferenz unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltministerin Svenja Schulze dem Thema „Klima- und Ressourcenschutz durch umweltverträgliche Sammlung und Verwertung biogener Abfälle“. Die Konferenz findet am 4. und 5. November 2021 in Berlin im Scandic Hotel am Potsdamer Platz statt.

Hochrangige Expert*innen berichten aus den Ländern Äthiopien, Brasilien, China, Griechenland, Indien, Kolumbien, Russland, Thailand und Tansania über vorhandene Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Best Practice-Ansätze beim Umgang mit biogenen Abfällen und den damit verbundenen lokalen positiven Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Zu Wort kommen Wissenschaftler*innen, Unternehmer*innen, Vertreter*innen deutscher Ministerien und Verbände sowie NGO´s.

Fachbeiträge, Diskussionen und der Marktplatz der Regionen sollen zu einem ganzheitlichen Verständnis dieser globalen Herausforderung beitragen und dabei helfen, nachhaltige Lösungsstrategien zu entwickeln, Impulse zu setzen und eine Vernetzung über die Grenzen Deutschlands hinweg zu fördern. Im Rahmen der Konferenz, bei einem gemeinsamen Abendessen und der Festveranstaltung „10 Jahre RETech“ besteht ausreichend Gelegenheit zum Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte.

Die Konferenz wird im Rahmen der „Exportinitiative Umwelttechnologien“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Eine Anmeldung ist über den Anmeldelink auf der RETech-Homepage (www.retech-germany.net) möglich. Die Konferenz wird unter 2G-Bedingungen durchgeführt und parallel online live per YouTube-Stream übertragen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen, das Programm und den Link zur Anmeldeseite auf der Projekthomepage.

Quelle: German RETech Partnership e. V.