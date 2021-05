Aluminium Digital Talk: Premiere am 18. Mai 2021

Die „Aluminium“ wirft ihre Schatten voraus. Die für diesen Herbst geplante Messe zum Werkstoff Aluminium findet in der Veranstaltung „Aluminium Digital Talk“ am 18. Mai ihren Startpunkt. Die Veranstaltung ist eine weitere Kooperation zwischen dem Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V. (GDA) und dem Veranstalter Reed Exhibitions.

Die Transformation der Automobilbranche, die Kreislaufwirtschaft und der Beitrag von Aluminium zu einem erfolgreichen Wandel stehen im Fokus des ersten Aluminium Digital Talk. Am 18. Mai bringt der virtuelle Event ausgewählte Experten in einem Studio zusammen – zu Live-Keynotes, Diskussionsrunden und Interviews. In jeweils zweistündigen Sessions wagen die Experten einen Blick in die Zukunft der Aluminiumindustrie.

Am Vormittag startet die erste Session und widmet sich gezielt den aktuellen Veränderungen in der weltweiten Automobilindustrie. Unter dem Titel “Autonomous, shared, electric? Transformation of the car sector and aluminium’s perspectives“ diskutieren dazu unter anderem Hélène Wagnies (Ducker Research), Dr. Manuel Kallweit (Verband der Automobilindustrie) und Patrik Ragnarsson (European Aluminium).

Zum Thema Nachhaltigkeit am Nachmittag werden unter anderem Eoin Dinsmore (CRU Group), Dr. Carsten Gerhardt (Circular Valley) und Leopold Werdich (Tubex) die zukünftige Bedeutung von Aluminium erörtern und der Frage nachgehen: “Circular economy and aluminium: Best practice for the European green deal?”

Disruption und Perspektiven

„Die Aluminiumindustrie wird aktuell von Veränderungen und Megatrends wie der Neuen Mobilität und Nachhaltigkeit getrieben. Mit dem Aluminium Digital Talk wollen wir diese richtungsweisenden Themen zum ursprünglichen Messetermin im Mai aufgreifen und damit einen Vorgeschmack auf die Themen und Fragestellungen geben, die im September im Fokus der Aluminium und der begleitenden Konferenz stehen werden“, sagt Malte Seifert, Projektleiter der Aluminium beim Veranstalter Reed Exhibitions.

Realisiert wird das Programm in Kooperation mit dem Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. (GDA). „Die Themen des Aluminium Digital Talks stehen für unsere Branche ganz oben auf der Agenda. Wir haben die Chance, nicht nur auf die Veränderungen der Märkte zu reagieren, sondern sie in dieser Phase aktiv mit zu gestalten“, sagt Marius Baader, Geschäftsführer des GDA.

Zur Premiere kostenlos dabei sein

Die Teilnahme am Aluminium Digital Talk ist zur Premiere kostenlos. Nach Registrierung auf der Website der Aluminium erhalten die Teilnehmer den Link zum Live-Stream.

Quelle: GDA