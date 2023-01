Ruf Maschinenbau auf der Intec 2023 (Halle 3, Stand A29)

Brikettieren zahlt sich mehrfach aus.

Anfang März startet mit der Intec 2023 ein wichtiger europäischer Branchentreff der Metallbearbeitung. Die Ruf Maschinenbau GmbH & Co KG ist mit dabei und zeigt in Halle 3, Stand A29, am Beispiel von zwei hochwertigen Brikettieranlagen, warum sich diese für metallverarbeitende Betriebe schnell amortisieren.

Späne aus Metall und deren anhaftende Kühlschmierstoffe sind keine lästigen Reststoffe, sondern wertvolle Rohstoffe. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit ist dieser Gedanke heute bei vielen Menschen und Firmen verankert. Es gilt allerdings, mit den nassen Spänen richtig umzugehen. Brikettieren mit hochwertigen Anlagen ist dafür der richtige Ansatz. Als führendes Unternehmen dieser Branche hat Ruf Maschinenbau, Zaisertshofen, ein breites Maschinenangebot mit Durchsatzleistungen von bis zu mehreren tausend Kilogramm pro Stunde.

Zwei kompakte Brikettieranlagen stellt der international erfolgreiche Familienbetrieb auf der Intec 2023 aus. Die Fachbesucher bekommen neben einer RUF 4 auch die kleinste Anlage RUF Formica zu sehen. Mit integriertem Schaltschrank liegen ihre Abmaße bei lediglich 1,3 Metern Länge, 0,8 Metern Breite und 0,9 Metern Höhe. Dennoch erreicht sie – abhängig von Material- und Spanart – einen Durchsatz von bis zu 100 kg/Std und Volumenreduzierungen von 1:10 bis zu 1:15 bei Aluminiumspänen sowie 1:5 bis 1:10 bei Stahlspänen. Zudem trennt die Maschine anhaftende Kühlflüssigkeiten beim Pressvorgang ab, fängt sie in einer Wanne auf und befördert sie mit der integrierten Kühlschmierstoffpumpe zu externen Behältern.

Die ebenfalls ausgestellte RUF 4 unterscheidet sich optisch deutlich von der Formica, und sie benötigt mit zwei bis zweieinhalb Quadratmeter Grundfläche und rund zwei Meter Höhe etwas mehr Platz. Aufgrund stärkerer Motorleistung kann sie allerdings dem Kundenwunsch entsprechend für höhere Durchsätze konfiguriert werden und erzeugt Briketts mit höherer Dichte.

In puncto Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen sowohl die RUF 4 als auch die Formica und alle anderen RUF Brikettierpressen gleichermaßen hohe Ansprüche. Zudem eignen sich sämtliche Anlagen für einen 24/7-Betrieb, was die ohnehin kurzen Amortisationszeiten noch weiter reduzieren kann.

Quelle: Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG