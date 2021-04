Altfahrzeugdemontage: MAR LRP Holding übernimmt Betriebe in Mitteldeutschland

„Wir verstärken unsere Aktivitäten in Mitteldeutschland und übernehmen die Standorte Erfurt und Leipzig der Seik Automobilrecycling GmbH zum 1. April“, informiert Knut Rodewald, Geschäftsführender Gesellschafter MAR LRP Holding. Die bisherigen Aktivitäten der Gruppe werden durch die Expansion vor allem in Mitteldeutschland gestärkt: „Unsere Unternehmensstrategie wird damit konsequent fortgesetzt. Mehr Digitalisierung in der Demontage und effizientere Geschäftsprozesse in der Altfahrzeugbehandlung haben sich bewährt.“ Die LRP ist seit einigen Jahren Marktführer im Bereich Demontage und Rücknahme von Altfahrzeugen. Mit etwa 10.000 angenommenen Alt-Fahrzeugen pro Jahr sei LRP schon heute einer der größten Annahmebetriebe, zukünftig werden etwa 13.000 pro Jahr erwartet.

Mit der Übernahme der Standorte von Seik werden Umsatz (heute etwa 9 Mio. €/Jahr) und Mitarbeiterzahl (heute: 120) jeweils um etwa 20 Prozent ansteigen. Seik ist ein Unternehmen mit einer langen Firmentradition, gegründet bereits 1976. Durch zahlreiche Eigentümerwechsel (u. a. RWE, Remondis) und fehlender Modernisierung ist das Unternehmen zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Durch die Übernahme seitens LRP wird es einen Modernisierungsschub geben. LRP plant umfangreiche Investitionen an beiden Standorten und übernimmt alle Mitarbeiter.

Auch bereits für die Annahme von Elektrofahrzeugen zertifiziert

„Softwareinvestitionen von etwa 400.000 Euro allein in 2020 haben LRP zu einem modernen Dienstleister gemacht“, sagt Rodewald. „Längst ist das Schmuddelimage der Schrottbranche abgelegt, große Hersteller kooperieren mit uns und akzeptieren uns als gleichwertigen Partner und wichtigen Spieler in der Kreislaufwirtschaft.“ Fit für die Zukunft sei das Motto, deshalb ist LRP nun auch bereits für die Annahme von Elektrofahrzeugen zertifiziert und in Kürze geht das bundesweit einzigartige Online-Kaufhaus für Ersatzteile an den Start. Denn der Ersatzteileverkauf sei noch immer ein lukrativer Markt, und das soll mit der Firmenübernahme deutlich gestärkt werden.

Quelle: MAR LRP Holdinggesellschaft mbH