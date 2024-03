EGA erwirbt Aluminium-Recyclingunternehmen Leichtmetall

Emirates Global Aluminium (EGA), der weltweit führende Produzent von Premium-Aluminium, gibt die Übernahme des deutschen Aluminium-Recyclingunternehmens Leichtmetall bekannt. Leichtmetall ist eine europäische Spezialgießerei, deren Produktion unter anderem hochfeste Rundbarren mit großen Durchmessern und hohen Anteilen an Sekundäraluminium umfasst.

EGA wird 100 Prozent der Anteile des Unternehmens von der Leichtmetall Holding GmbH erwerben, die als Tochtergesellschaft eines Investmentfonds der Quantum Capital Partners GmbH geführt wird. Die Transaktion befindet sich aktuell im Genehmigungsprozess der Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen. Diese Akquisition stellt die erste bedeutende Übernahme seit der Gründung von EGA aus der Fusion von Dubai Aluminium und Emirates Aluminium vor einem Jahrzehnt dar. Am Standort Hannover, Deutschland, setzt Leichtmetall erneuerbare Energien ein, um bis zu 30.000 Tonnen Aluminium-Bolzen pro Jahr zu produzieren. Sekundäraluminium macht hierbei etwa 80 Prozent des Ausgangsmaterials aus.

Um aus Altmetall hochwertige Produkte herzustellen, die auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet sind, verwendet das Unternehmen eigene induktive Schmelztechnologie, Flüssigmetallbehandlung sowie Gießverfahren, die über mehr als vier Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden. Leichtmetall produziert hauptsächlich hochfeste Aluminiumrundbarren mit einem Durchmesser von bis zu 1.150 Millimetern, die unter anderem zur Herstellung von hochbelastbaren Strangpressprofilen und sehr großen Schmiedeteilen verwendet werden. Der Kundenstamm von Leichtmetall ist in ganz Europa ansässig, insbesondere in Deutschland, Italien und Frankreich.

Statements

Abdulnasser Bin Kalban, Vorstandsvorsitzender von Emirates Global Aluminium, sagt: „Diese Transaktion bietet EGA die Möglichkeit, im Recyclingbereich weiter Fuß zu fassen und näher an unseren Kunden in Europa zu agieren. Zudem leistet EGA so einen Beitrag zur immer wichtiger werdenden Kreislaufwirtschaft, aufbauend auf unserer bestehenden Position als bedeutender Importeur von Premium-Aluminium. Als Teil von EGA wird Leichtmetall weiter wachsen und zur Wertsteigerung unseres Unternehmens beitragen. Neben dem Aufbau unseres Recyclingwerks in Abu Dhabi bedeutet diese Akquisition zudem weitere Wachstumschancen im Bereich CO2-armes Primär- und Recyclingaluminium und unterstützt zudem unser Ziel der Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050.“

Adel Abubakar, Chief Marketing Officer von Emirates Global Aluminium, sagt: „Die Akquisition von Leichtmetall verbessert unsere Fähigkeit, dem europäischen Bedarf nach High-End-Aluminium gerecht zu werden, operativ wie auch kommerziell. Sie unterstützt zudem auch unsere Bestrebungen zur Reduktion von Treibhausgasen. Zusammen mit der Aluminium-Recyclinganlage mit einer Kapazität von 170.000 Tonnen pro Jahr, die wir aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten bauen, ermöglicht uns Leichtmetall, auch zukünftig die Anforderungen unserer Kunden weltweit in Bezug auf Treibhausgasreduktion zu erfüllen.“

Thomas Witte, Vorstandsvorsitzender von Leichtmetall, sagt: „Als Teil von EGA, dem weltweit führenden Produzenten von Premium-Aluminium, bietet sich uns die Möglichkeit, unser Geschäft weiter auszubauen, unsere Technologie weiterzuentwickeln und unsere Fähigkeit zu stärken, mit Kunden in Europa und weltweit zusammenzuarbeiten. Diese Transaktion ist nicht nur von großer Bedeutung für unsere Bestandskunden, sondern unterstützt uns darüber hinaus auch beim weiteren Ausbau des Kundenstamms. Gleichzeitig spielen wir in der Ausweitung des Recyclinggeschäfts der EGA eine entscheidende Rolle.“

Steffen Görig, Geschäftsführer der Quantum Capital Partners GmbH (QCP), sagt: „Als Manager von spezialisierten Carve-Out Investmentfonds ist es unsere Aufgabe, Unternehmen mit hohem Potenzial wie Leichtmetall die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. ​ Als Leichtmetall vor zehn Jahren zu uns gestoßen ist, war es ein vergleichsweise unbekanntes Unternehmen mit einem überschaubaren Kundenstamm. Unter der Eigentümerschaft von Quantum Capital Partners und der Leitung von Thomas Witte hat sich Leichtmetall zu einem innovativen, nachhaltigen Anbieter von Spezialprodukten entwickelt, die in vielen Branchen hoch geschätzt werden. Leichtmetalls Slogan lautet ‚Aluminium stärker machen‘. ​ Wir sind davon überzeugt, dass Leichtmetall aus dieser Transaktion noch stärker hervorgehen wird und EGA das Unternehmen auf ein neues Erfolgsniveau bringen wird.“

Marktanalysten erwarten steigende Nachfrage nach recyceltem Aluminium

Aluminium ist unbegrenzt recycelbar. Dieser Vorgang erfordert 95 Prozent weniger Energie als die Herstellung von Primäraluminium, macht also nur einen Bruchteil der Treibhausgasemissionen aus, der bei der Primäraluminiumproduktion anfällt. Marktanalysten prognostizieren, dass die weltweite Nachfrage nach recyceltem Aluminium von etwa 27 Millionen Tonnen im Jahr 2022 auf 57 Millionen Tonnen im Jahr 2040 ansteigen wird. Es wird erwartet, dass recyceltes Aluminium rund 60 Prozent des Wachstums der globalen Aluminiumversorgung zwischen heute und 2030 sowie rund 70 Prozent des Versorgungswachstums zwischen 2030 und 2040 ausmachen wird.

Bedeutender Lieferant

EGA exportiert pro Jahr derzeit über 600.000 Tonnen Primäraluminium nach Europa und gilt somit als bedeutender Lieferant für Branchen wie die Automobilbranche und das Baugewerbe. Bereits im letzten Jahr kündigte EGA den Baubeginn der größten Aluminium-Recyclinganlage der VAE in Al Taweelah an. Diese soll nach Fertigstellung eine Produktionskapazität von 170.000 Tonnen pro Jahr umfassen und lokale sowie globale Märkte mit CO2-armem Metall unter dem Produktnamen RevivAL versorgen.

EGA begann 2021 als eines der ersten Unternehmen damit, Aluminium kommerziell mit Zuhilfenahme von Solarenergie zu produzieren. Im Jahr 2022 stellte EGA insgesamt 57.000 Tonnen CelestiAL her und versetzt bereits einen Teil davon mit recyceltem Metall in seinen bestehenden Produktionsanlagen. Die BMW Group zählt zu den ersten Kunden von CelestiAL-R. EGA hat sich im Einklang mit der Strategischen Initiative „Net 50 by 2050“ der VAE öffentlich dazu verpflichtet, bis Mitte des Jahrhunderts das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Quelle: Emirates Global Aluminium (EGA)