Fensterrecycling: Rewindo gewinnt Renolit als Premium-Netzwerkpartner

Das Premium-Partner Netzwerk der Rewindo GmbH Fenster- Recycling-Service, Bonn, setzt auch 2021 sein Wachstum fort. Mit dem Beitritt des namhaften Folienspezialisten Renolit SE konnte zum Jahresbeginn ein zweiter wichtiger Stützpfeiler in dieser Branche errichtet werden.

Somit umfasst das 2016 gegründete Netzwerk bereits zwölf Unternehmen im Bereich Fensterbau, drei Extrusionsbetriebe und zwei Folienhersteller. „Wir freuen uns sehr, nun auch Renolit an unserer Seite zu haben. Eine Ausweitung des Netzwerks in andere Branchen, wie zum Beispiel die Glas- und Beschlagindustrie, steht ebenfalls auf der Agenda. Wir haben dort von einigen Unternehmen bereits positive Signale für eine Mitgliedschaft empfangen“, berichtet Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter. Sein Ziel ist es, auf längere Frist die gesamte Wertschöpfungskette entlang des PVC-Fensters einzubeziehen.

Spezialist für Kunststoff-Folien

Die Renolit Gruppe ist ein international tätiger Spezialist für hochwertige Folien, Platten und weitere Produkte aus Polymeren. Mit mehr als 30 Produktionsstandorten und Vertriebseinheiten in 20 Ländern und einem Umsatz von 1,059 Milliarden Euro im Jahr 2019 zählt das Unternehmen zu den global führenden Kunststoff-Verarbeitern. Renolit beschäftigt weltweit über 4.800 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Worms. Durch eigene Produktion und Beteiligungen sowie konsequente Forschung und Entwicklung genießt das Unternehmen heute weltweit einen herausragenden Ruf als Spezialist für erstklassige Kunststoff-Folien und weitere Produkte aus Kunststoff. Am 4. Mai 2021 feiert Renolit 75-jähriges Bestehen.

„Wir haben uns für den Beitritt zum Premium-Partner Netzwerk der Rewindo entschieden, weil wir von der Qualität und Effektivität des PVC-Altfensterrecyclings überzeugt sind und einen Beitrag zur Ressourcenschonung, CO2-Reduzierung und Nachhaltigkeit leisten wollen“, erklärt Sven Behrendt, Vorstand der Renolit SE. „Als einer der Unterzeichner der Circular Plastics Alliance (CPA) der EU-Kommission und Mitglied von VinylPlus möchten wir hier außerdem ein sichtbares Zeichen setzen.“

Durch die stetige Erweiterung des Premium-Partner Netzwerkes will Rewindo verstärkt zur Erreichung der Recyclingziele des Nachhaltigkeitsprogramms der europäischen Kunststoffindustrie beitragen. „Hier sind wir weiter auf einem guten Weg. Zusammen mit unseren Recycling- und Logistikpartnern konnten wir im Jahr 2019 im Rahmen des werkstofflichen Recyclings einen Output von über 35.500 Tonnen Regranulat aus PVC-Altfenstern, -rollläden und -türen erzielen. Das entspricht in etwa zwei Millionen alten Kunststofffenstern. Hinzu kamen in 2019 über 65.000 Tonnen PVC-Profilabschnitte“, bilanziert Michael Vetter.

Quelle: Rewindo GmbH