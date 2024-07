Die Zukunft des Recyclingmarktes gemeinsam gestalten

SCAI und ARJES intensivieren Vertriebs- und Servicepartnerschaft in Italien.

Seit mehr als 75 Jahren ist die Scai S.p.A. auf dem italienischen Markt präsent und gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Dank seiner langjährigen Expertise konnte Scai einige der renommiertesten Marken im Bereich Erdbewegung, Abbruch, Spezialmaschinen, Straßenbaumaschinen und Recycling für sich gewinnen.

Mit mehr als 20.000 Endkunden, fast 200 angebotenen Produkten, über 25 Vermietungsstationen und einem ausgedehnten Vertriebsnetz in Italien konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf spezialisierte Hersteller von Neu- und Gebrauchtmaschinen. Hierzu gehören Erdbewegungs- und Abbruchmaschinen, Teleskopstapler und -bühnen, Umschlagmaschinen sowie Straßenbau-, Zerkleinerungs- und Siebanlagen für den Recyclingbereich. Komplettiert wird dieses Geschäftsfeld durch die Bereiche Engineering, Vermietung, After-Sales und Ersatzteilservice.

Seit 2017 ist Scai offizieller Vertriebs- und Servicepartner von Arjes in Italien. In den vergangenen Jahren zeichnete sich die Partnerschaft vor allem durch ein gut laufendes Auftragsvolumen in den Bereichen Abbruch, Erdbewegung und Straßenbau aus. Nun möchte Scai seine Präsenz auch auf dem italienischen Recyclingmarkt weiter ausbauen und stärker forcieren. Auf der IFAT Munich 2024 trafen daher die wichtigsten Akteure auf dem Messestand von Arjes zusammen, um die aktuellen Herausforderungen der Branche, mögliche Chancen und strategischen Ziele für die kommenden Jahre zu besprechen.

Neu vereinbarte Rahmenbedingungen legten den Grundstein für einen ersten Großauftrag in diesem Jahr. Mit einem Auftragsvolumen von mehr als zwei Millionen Euro wurde so der Startschuss für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft gegeben. Denn schon für 2025 und 2026 hat Scai einen noch größeren Bedarf an mobilen und stationären Zerkleinerern von Arjes angekündigt. Noch vor Ort wurde der Neuvertrag zwischen Arjes und Scai besiegelt. Was folgte, waren glückliche Gesichter und eine entspannte, fröhliche Zeit auf dem beeindruckenden Messestand der Arjes GmbH zur IFAT in München.

„Die IFAT war für uns eine durchweg positive Erfahrung: innovative Ideen und inspirierende Unternehmen, die wie wir daran arbeiten, Kunden zu begleiten, zu unterstützen und zugleich die Herausforderungen der Zukunft im Blick zu behalten. Der Messestand von ARJES hinterließ einen sehr positiven Eindruck in Bezug auf ihre Gastfreundschaft und Liebe zum Detail“, sagt Tanja Bevilacqua, Assistentin des Geschäftsführers von Scai S.p.A.

Angesichts der gestärkten Fortsetzung mit neu definierten Zielvorgaben sind sowohl Scai als auch Arjes zuversichtlich, den italienischen Recyclingmarkt weiter auszubauen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, neue Kunden zu erreichen und so die Präsenz in diesem Gebiet zu konsolidieren. Scai S.p.A. fungiert als offizieller Vertriebs- und Servicepartner für die gesamte Produktpalette von Arjes in Italien. Dazu gehören sowohl die mobilen als auch stationären Zweiwellenzerkleinerer der Produktklassen Compaktor, Ekomaxx und Titan.

Quelle: Arjes GmbH