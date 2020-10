Der Industrieservice behauptet sich in der Corona-Krise mit innovativen Lösungen

Verband für Anlagentechnik und IndustrieService e.V. (VAIS) stellt die Ergebnisse des „Branchenmonitors Industrieservice 2020“ vor: Corona-Pandemie belastet Industrieservice stark. Die Branche setzt auf neue Wachstumspotenziale bis 2023 durch Digitalisierung und grüne Technologien. Softwarelösungen sind 2020 wachstumsstärktes Dienstleistungssegment.

Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen auch den Industrieservice stark. Die in den ersten Monaten der Pandemie durchgeführte Umfrage für den Branchenmonitor 2020 zeigt daher deutliche Anzeichen für Veränderungen in den Erwartungen. Neben die klassischen Dienstleistungen tritt 2020 verstärkt ein Bedarf an Softwarelösungen, die in den kommenden Jahren nach Ansicht der Unternehmen das größte Wachstum verzeichnen werden. Die Unternehmen erwarten, dass die Pandemie als Katalysator der Digitalisierung in den Kundenbranchen wirkt. Zudem werden die Services diverser und grüner.

Der Industrieservice blickt auf neue Wachstumspotenziale in den Kundenbranchen und hofft auf eine Erholung des Marktes bis 2023. Die Energiewende und die Weiterentwicklung von Industrie 4.0 erzeugen einen hohen Bedarf an modernen und effizienten Klima- und Umwelttechnologien und vor allem an digitalen Lösungen. Die Branche erwartet, dass nicht zuletzt die Pandemie der Digitalisierung weiter Auftrieb verleihen und in Zukunft die Nachfrage nach digitalen Lösungen des Industrieservice zusätzlich steigern wird. Ein moderner Industrieservice trägt so zur Klimafreundlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit sowie zu einer stärkeren Krisen-Resilienz des Industriestandorts Deutschland bei.

Fachkräftemangel und Produktionsverlagerungen bleiben Unsicherheitsfaktoren

Gegenüber 2019 konnte der Industrieservice insbesondere bei Softwarelösungen sein Unterstützungsangebot für die Industrie ausbauen. Auch in den kommenden Jahren erwartet die Branche das größte Wachstum bei Smart Services und richtet ihr Innovationsmanagement hiernach aus. Insbesondere das Segment IT-Sicherheit wird dabei von immer mehr Unternehmen des Industrieservice gegenüber dem Vorjahr als wichtige Dienstleistung erkannt.

„Fachkräftemangel und Produktionsverlagerungen von Industrien ins Ausland bleiben darüber hinaus bestehende Unsicherheitsfaktoren für das Wachstum des Industrieservice hierzulande. Dies darf die Politik auch in der Pandemie nicht aus dem Auge verlieren“, betont VAIS-Geschäftsführer Dietmar Kestner.

Der VAIS stellte den Branchenmonitors Industrieservice 2020 anlässlich seiner ersten Mitgliederversammlung am 2. Oktober in Essen vor. Der Branchenmonitor wurde seit 2011 vom Verband WVIS herausgegeben, der zum Jahresbeginn 2020 im neuen Verband VAIS aufgegangen ist.

Quelle: VAIS Verband für Anlagentechnik und IndustrieService e.V.