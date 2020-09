15 Jahre Omnicycle – Die Weichen sind auf Zukunft gestellt

„Auch wenn die Zeiten auf dem Kunststoffrecyclingmarkt gerade etwas turbulent sind. Wir sind für die Zukunft bestens aufgestellt“. Christoph Brüning, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Omnicycle aus Vreden, blickt anlässlich seines 15-jährigen Firmenbestehens optimistisch in die Zukunft. „Wir haben in den letzten fünf Jahren am neuen Standort einen stetigen Wachstumskurs umsetzen können und uns europaweit als Nischenanbieter im Bereich Kunststoffrecycling etabliert.“

Mittlerweile 15 qualifizierte Mitarbeitende beschäftigt das Unternehmen am Standort Vreden, die sich um die Aufbereitung nahezu aller thermoplastischen Kunststoffe aus dem Post-Production und Post-Consumer-Bereich kümmern. Produkte aus PP-, PE-, PS-, PUR, TPU- und TPE-Kunststoff-Verbindungen können umweltschonend wieder in den Verwertungskreislauf zurück gelangen, in dem sie bei Omnicycle bedarfsgerecht sortiert, geschreddert, gemahlen sowie regranuliert und damit wieder einer industriellen Weiterverarbeitung, wie zum Beispiel dem Spritzgussverfahren zugeführt werden. Omnicycle lebt dabei als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und Ökoprofit-Unternehmen ein hohes Qualitätsmanagement.

Aufgrund des stetig gewachsenen Produktionsvolumens von zuletzt rund 10.000 Tonnen pro Jahr investierte der Recyclingspezialist erst im April dieses Jahres in eine neue Zerkleinerungsanlage. Im Zuge des Wachstumskurses der vergangenen Jahre zeichnete sich auch verstärkter Platzbedarf ab. Durch den Erwerb eines benachbarten 8.000 Quadratmeter großen Gewerbegrundstücks mit einer 2.000 Quadratmeter großen Halle konnte Omnicycle nun die Weichen für die Zukunft stellen.

Durch die neuen Flächen lassen sich alle Prozessabläufe jetzt noch effizienter gestalten. „Auch, weil wir unseren externen Lagerstandort aufgegeben haben und Rohmaterialien nun in unmittelbarer Nähe lagern, konnten wir Rüstzeiten extrem reduzieren“, schließt Brüning.

Quelle: Omnicycle GmbH & Co. KG