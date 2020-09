Mondi testet digitales Wasserzeichen zur Abfalltrennung

Das Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi hat sich mit AIM, dem europäischen Markenverband, und anderen Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammengeschlossen, um die Funktionsfähigkeit digitaler Wasserzeichen für die Sortierung von Abfällen in großem Maßstab unter Beweis zu stellen.

Die Initiative HolyGrail 2.0 hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, zu bewerten, ob diese bahnbrechende digitale Technologie zu einer besseren Sortierung und einem qualitativ hochwertigeren Recycling für Verpackungen in der EU beitragen kann, um eine wirklich effiziente Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.

Mondi war Gründungsmitglied des ursprünglichen Pionierprojekts HolyGrail, das von der Ellen MacArthur Foundation gefördert wurde. Mittlerweile kooperieren mehr als 85 Partner, um dieses Konzept weiterzuentwickeln und markttauglich zu machen, und Mondi setzt hierbei seine aktive Rolle bei der Erprobung der innovativen Technologie fort.

Briefmarkengroße Wasserzeichen auf Verpackungen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, ermöglichen es, das Material effektiv in bestimmte Abfallströme zu sortieren. Herkömmliche Sensortechnologien (z. B. Nah-Infrarot-Spektroskopie) sind nicht in der Lage, Multimaterial-Verpackungen zuverlässig zu erkennen, sodass sie beim Recycling von Monomaterialien als Verunreinigungen anfallen können. Diese neue Technologie ermöglicht es, Materialien akkurater zu trennen und neue Abfallströme zu erzeugen, die dann mit verbesserten Recycling-Technologien wiederverwertet werden können. Und diese digitalen Wasserzeichen bieten noch weitere Möglichkeiten. Verbraucher können beispielsweise durch eine Smartphone-App Details über die Verpackung und ihren Recyclingprozess erhalten. Außerdem können Markenhersteller Produktdetails hinzufügen.

Mondi spielt seit Beginn eine wichtige Rolle bei diesem Projekt. Graeme Smith, Head of Product Sustainability for Mondi Flexible Packaging and Engineered Materials, erklärte: „Als Mitglied der New Plastics Economy der Ellen MacArthur Foundation waren wir Teil der Startformation, die das Pionierprojekt HolyGrail ins Leben gerufen hat. Wir bei Mondi sind der Ansicht, dass Verpackungen vom Design her nachhaltig sein sollten, und wir halten es für notwendig, die Sortierung und Trennung von Verpackungsabfällen als Teil einer Kreislaufwirtschaft zu verbessern. Digitale Wasserzeichen haben das Potenzial, dass Wirklichkeit werden zu lassen. Ein verbessertes Recycling wird den Wert von Verpackungsabfall steigern, was zu höheren Sammelraten führt und ihn zu einer wertvollen kommerziellen Ressource der Zukunft macht.“

Mit den Fortschritten von HolyGrail 2.0 ist Mondi gut positioniert, um durch die Validierung digitaler Wasserzeichen mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette zu ihrem Erfolg beizutragen. Mondi wird in naher Zukunft groß angelegte Industrieversuche mit Schlüsselkunden durchführen.

Quelle: Mondi