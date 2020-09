TMK ist jetzt trade-e-bility – Leistungsportfolio erweitert

Das take-e-way-Schwesterunternehmen TMK Retail Service & Consulting GmbH hat ab dem 1. September 2020 einen neuen Firmennamen: trade-e-bility GmbH. Zudem wurde das Leistungsportfolio im Zuge der Neuausrichtung um sieben neue Dienstleistungen erweitert. Die neuen Leistungen berücksichtigen letzte rechtliche Entwicklungen wie die neue Marktüberwachungsverordnung 2021 sowie individuelle Kundenbedürfnisse, beispielsweise die des Online-Handels.

Die Umbenennung ist eine logische Konsequenz aus der vollständigen Firmenübernahme durch die GDM GmbH & Co. KG im April dieses Jahres. Seitdem gehört die Firma neben den Partnerunternehmen take-e-way GmbH und get-e-right GmbH zu den e-systems-Lösungen der GDM Firmengruppe. Die innovative und extrem vernetzte Arbeitsweise innerhalb der Gruppe wird durch den neuen Namen trade-e-bility samt einheitlicher Bildsprache in der Außendarstellung sichtbar. Die Kernkompetenz der GDM Gruppe ist Compliance Management für den internationalen Handel mit Nonfood-Produkten. Dabei deckt jedes der Partnerunternehmen einen anderen Bereich ab. Aus Kundensicht ergibt sich ein starkes externes Partnernetzwerk, das umfassende Unterstützung für den rechtssicheren internationalen Handel aus einer Hand ermöglicht.

Der Name ist anders, die Firma ist dieselbe und doch ist alles neu. trade-e-bility bietet genau das, was der englische Name in richtiger Schreibweise verspricht: Marktfähigkeit (Englisch: tradeability). Es gibt allerdings einen entscheidenden finanziellen Vorteil für die Kunden gegenüber klassischen Prüfinstituten für Nonfood-Produkte. trade-e-bility führt vor der Prüfung im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes eine präzise Risikoanalyse durch. So werden im Labor nur die Parameter geprüft, die für das jeweilige Produkt wirklich notwendig sind. Dieses Vorgehen sichert zügig die Konformität neuer Produkte mit wirtschaftlichen Maßnahmen zu preiswerten Konditionen.

Kein Compliance-Fehler? Keine Kosten!

Herzstück der sieben neuen Dienstleistungen ist die „Product Compliance Prüfung im Online-Shop“. Das Versprechen an alle Neukunden: Wenn die Compliance Experten der trade-e-bility GmbH im Online-Shop des Interessenten bei keinem der Produkte einen abmahnfähigen Compliance-Fehler finden, dann ist die Leistung einmalig gratis (Aktionszeitraum: 01.09.2020 bis 01.11.2020).

Die trade-e-bility GmbH ist telefonisch erreichbar unter 040/54090410-8 oder per E-Mail an info@trade-e-bility.de.

Quelle: take-e-way GmbH