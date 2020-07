HECKcycle – Rücknahme-Service für Recycling von Steinwolle-Verschnitt

Neuer Service von Heck Wall Systems für WDVS-Verarbeiter.

Rund zehn Millionen Quadratmeter Steinwolle-Dämmstoffe werden allein in Deutschland pro Jahr verarbeitet, weil Fassaden immer häufiger mit vollmineralischen, also diffusionsfähigen und nichtbrennbaren Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) ausgerüstet werden.

Bei ihrer Verarbeitung werden die dabei eingesetzten Dämmstoffplatten auf Maß zugeschnitten. Der anfallende Verschnitt von drei bis fünf Prozent ist sortenreine Steinwolle, die vollständig recycelt und für die Herstellung neuer Dämmstoffprodukte genutzt werden kann. Trotzdem mussten Verarbeiter diese wertvollen Reste bisher kostenpflichtig auf Deponien abgeben. Heck Wall Systems bietet nun mit dem Rücknahme- und Recyclingsystem HECKcycle einen neuen Service, von dem Verarbeiter, Bauherrn und Umwelt gleichermaßen profitieren können.

Der Steinwolle-Verschnitt wird in Big Bags gesammelt und dann bei Heck Wall Systems in Marktredwitz oder einem Stützpunkthändler bundesweit abgegeben. Hat ein Verarbeiter mindestens drei BigBags gefüllt, werden diese auch an seinem Lagerplatz oder direkt an der Baustelle abgeholt. „Damit stellen wir sicher, dass vollwertiges Material nicht nutzlos auf Deponien herumliegt, sondern zu neuen Dämmplatten verarbeitet wird“, erklärt Heiko Faltenbacher, Leiter Marketing bei Heck Wall Systems.

100 Prozent Steinwolle und voller Service

Heck Wall Systems kündigt an, ab 2021 nur noch WDVS mit Steinwolle-Dämmung anbieten und verkaufen zu wollen. Diese Entscheidung fiel laut Faltenbacher im Unternehmen Anfang des Jahres, „weil die besonderen Stärken der Steinwolle sie zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Baustoff machen, der für den Kampf gegen CO2-Emissionen und die Erderwärmung in großen Mengen benötigt werde.“ Der nächste Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit beim Bauen und Dämmen sei es, Steinwolle-Verschnitt zu gleich- und hochwertigen neuen Dämmstoffen zu verarbeiten, statt ihn zu deponieren.

„Die Bauwirtschaft ist einer der großen Abfallverursacher in Deutschland“, bekennt auch Geschäftsführer Markus Niermann. „Daran wollen immer mehr Unternehmen in der Branche etwas ändern. Gleichzeitig werden die Forderungen aus der Politik lauter, Baustoffe mit klugen Wertstoffkreisläufen zu hinterlegen. Heck Wall Systems ebenso wie ihr Dämmstofflieferant, die Deutsche Rockwool, wollen hier vorangehen.“

Recycling ist Mehrwert

Verarbeiter, die sich für HECKcycle und gegen eine nutzlose Lagerung von Steinwolle auf Deponien entscheiden, sollten dies gegenüber ihren Kunden offensiv ansprechen, so Niermann weiter. „Der Moment ist für jeden Einzelnen gekommen zu beweisen, dass man einen Beitrag dazu leisten will, Fehlentwicklungen der Vergangenheit zu korrigieren. Deshalb werten es viele Bauherren und Investoren auch als wichtigen Mehrwert, wenn ihnen Handwerker und Bauunternehmen Produkte empfehlen, für die es ein funktionierendes Recycling-System gibt. Mit Steinwolle-WDVS von Heck und dem neuen HECKcycle Rücknahme-System bauen sie nach- und werthaltig im Dienst kommender Generationen.“

Quelle: Heck Wall Systems