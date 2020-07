NERU GmbH & Co. KG wird zur Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG

Namentliche Eingliederung der sächsischen Tochtergesellschaft in Nehlsen AG.

Seit dem 1. Juli 2020 firmiert die NERU GmbH & Co. KG unter dem Namen Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG. Mit diesem Vorgehen demonstriert die Nehlsen Sachsen nun auch die namentliche Zugehörigkeit zur in Bremen ansässigen Muttergesellschaft Nehlsen AG. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Niederau bei Meißen und weiteren Standorten in Radeberg, Radebeul, Kamenz sowie Dresden beschäftigt 280 Mitarbeiter, davon fünf Auszubildende.

„Die Umbenennung der Gesellschaft war ein wichtiger Schritt zur Dokumentation unseres Status als ein in Sachsen verwurzeltes Unternehmen“, sagt Karsten Kleinschmidt, Geschäftsführer der Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG, und betont: „Unsere Kunden können auch in Zukunft auf uns als verlässlichen Partner zählen und für unsere Mitarbeiter bleibt alles beim Alten.“

So führt Nehlsen Sachsen auch weiterhin kommunale Aufträge in den Landkreisen Meißen und Bautzen sowie in der Landeshauptstadt Dresden, wie etwa die Sammlung von Haus-, Bio- und Sperrmüll sowie von Glas und Papier, aus. Darüber hinaus bietet das Recyclingunternehmen in Sachsen umfassende Leistungen. Dazu zählen unter anderem die Sammlung, Aufbereitung, Behandlung und Verwertung von gewerblichen und industriellen Abfällen aller Art, auch von gefährlichen Abfällen. Die Inspektion, Prüfung und Reinigung von Abwasser- und Kanalsystemen sowie Services wie Winterdienst, Straßenreinigung oder jegliche Art von Grünpflege gehören ebenfalls zu den Dienstleistungen.

Quelle: Nehlson AG