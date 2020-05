Bundesweite Online-Aktion zur Biotonne für mehr Klima- und Umweltschutz

Die Aktion Biotonne Deutschland ruft BürgerInnen zur Teilnahme an „Deutschlands Biotonnen-Versprechen“ im Internet auf. Unterstützt wird die bundesweite, digitale Kampagne von Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt, NABU, dem Einzelhandel, Abfallwirtschaftsverbänden sowie 145 Kommunen und Landkreisen.

Drei Millionen Tonnen Bioabfälle landen jährlich immer noch in der grauen Restmülltonne, obwohl die meisten Haushalte in Deutschland eine Biotonne besitzen. Das möchte nun eine bundesweite Online-Initiative für die Biotonne ändern. Die Aktion Biotonne Deutschland ruft BürgerInnen dazu auf, ihre Nutzung der Biotonne zu überdenken und unter www.aktion-biotonne-deutschland.de das Versprechen zu unterzeichnen: „Auch ich werfe meine Bioabfälle in die Biotonne…für mehr Klima- und Umweltschutz!“

Ralf Schulte, NABU-Fachbereichsleiter Naturschutz und Umweltpolitik, hat seinen Klick für die Biotonne auf der Kampagnenseite bereits gemacht und sagt: „Bananenschalen, Kaffeesatz und alle weiteren kompostierbaren Küchenabfälle gehören in die Biotonne und nicht in den Restmüll. Nur dann kann aus ihnen regional Komposterde, Strom und Wärme erzeugt werden. Die Biotonne ist also wirkungsvoller Klima- und Umweltschutz.“

Wer sich an dem Biotonnen-Versprechen beteiligt, kann zudem an einem bundesweiten Gewinnspiel teilnehmen. Die Aktion Biotonne Deutschland setzt sich seit Jahren für mehr organische Küchenabfälle und weniger Plastik in der Biotonne ein und wird unterstützt von Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt, NABU, Abfallwirtschaftsverbänden, dem Handelsverband Deutschland (HDE), REWE und Edeka sowie rund 145 Kommunen und Landkreisen. Seit 2018 ist die Aktion Biotonne Deutschland Bestandteil des „5-Punkte-Plans für weniger Plastik und mehr Recycling“ des Bundesumweltministeriums.

Mit vielen Klicks zu mehr Bioabfällen in der Biotonne

Die Online-Teilnahme an „Deutschlands Biotonnen Versprechen“ ist bis 31. Dezember 2020 einfach: auf der Aktionsseite www.aktion-biotonne-deutschland.de können engagierte Bürgerinnen und Bürger mit einem Klick ihr Versprechen für die Biotonne und damit für einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz abgeben. Jeder, der teilnimmt, landet automatisch in einem Lostopf für das bundesweite Biotonnen-Gewinnspiel.

Verlost werden zum Ende des Jahres unter anderem eine Zugreise nach Ungarn zum UNESCO Weltkulturerbe Neusiedler See, ein BiOTONi-Starterset zum praktischen Vorsortieren und Sammeln von Bioabfällen, ein geruchsbindender Biofilterdeckel für die Biotonne und weitere nachhaltige und nützliche Preise. Darüber hinaus bietet die Aktionsseite umfassende Informationen und praktische Tipps zur Biotonne und Getrenntsammlung sowie ein Video mit dem ehemaligen Rennrodler Georg Hackl zur Verwertung von Bioabfällen.

Mehr Infos

Quelle: Projektbüro Aktion Biotonne Deutschland