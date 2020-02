Sebastian Hensel zum Managing Director bei Hensel Recycling UK berufen

Sebastian Hensel ist seit 2017 in der Niederlassung in Slinfold – zunächst als Sales Manager, seit 2018 als Sales Director und seit 2019 als General Manager – tätig. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurde Sebastian Hensel zum Managing Director für den Standort UK berufen.

„Ich freue mich, dass das Board von Hensel Recycling UK mir das Vertrauen ausgesprochen hat. Die nächsten Monate werden sicherlich hinsichtlich des anstehenden Brexits eine Herausforderung, bei der ich auf die Unterstützung meiner Kollegen in Großbritannien und Deutschland zähle.“

Im Zuge seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann hat Sebastian Hensel das Unternehmen und die Edelmetallrecyclingbranche in allen Facetten kennengelernt. Nun wurde der IHK-geprüfte Handelsfachwirt in das Board of Directors aufgenommen und steht damit dem Team der britischen Niederlassung als Managing Director vor.

Am Standort UK werden Katalysatoren bewertet, zerlegt und verarbeitet. Die Niederlassung wurde 2012 gegründet und wächst seither kontinuierlich. Hensel Recycling UK steht eigenen Angaben nach für Transparenz durch eine open book policy: vom Wareneingang über Verarbeitung bis hin zur Analyse können Probenehmer und Kunden jeden Prozesschritt verfolgen. Diese open book policy mache das Unternehmen einzigartig im britischen Markt, wie es heißt.

Quelle: Hensel Recycling