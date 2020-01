Expo Plasticos Mexiko: Vecoplan präsentiert Zerkleinerungslösungen

Unterstützt wird der Maschinenbauer von seinem Partner vor Ort, der Ingeniería de Proyectos y Recursos para la Industria. Besucher können sich auf der Kunststoffmesse Expo Plasticos vom 11. bis 13. März 2020 im mexikanischen Guadalajara unter anderem über die neuentwickelte Baureihe VIZ (Vecoplan Infinity Zerkleinerer) informieren. Die hocheffizienten Shredder überzeugen vor allem mit ihrer flexiblen Schneidgeometrie.

Für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sind besonders an das Recycling hohe Anforderungen gestellt. Denn je sortenreiner das Material ist, desto einfacher lässt es sich verarbeiten, um hochwertige Produkte zu schaffen. Die Vecoplan AG ist mit ihren Lösungen Teil dieser Wertschöpfungskette und seit Jahren ein erfolgreicher und zuverlässiger Partner der Recyclingindustrie. Der Kunde erhält auf Wunsch komplette Aufbereitungsanlagen.

Eine besonders hohe Akzeptanz im Markt erfahren die Vecoplan-Shredder, die ideal auf die technischen Eigenschaften des Kunststoffs und den anschließenden Recyclingprozess abgestimmt sind. Sie erfüllen die hohen Ansprüche an Verfügbarkeit und Profitabilität. Auf der Expo Plasticos können sich Besucher über den neu am Markt eingeführten, einstufigen Zerkleinerer der Baureihe VIZ (Vecoplan Infinity Zerkleinerer) informieren. Dieser stellt eine Lösung für alle Input-Materialien dar, denn der hocheffiziente Zerkleinerer kann ganz unterschiedliche Werkstoffe verarbeiten. Dazu hat Vecoplan bei dieser Entwicklung den Fokus auf die Flexibilität der Schneidgeometrie gelegt. Über die Rotor- und Messerbestückung sowie die entsprechende Siebwahl kann sie detailliert an die In- und Output-Anforderungen angepasst werden. Die Leistungsfähigkeit lässt sich schnittstellengenau abstimmen.

Die Vecoplan AG entwickelt, produziert und vertreibt Maschinen und Anlagen, um Primär- und Sekundärrohstoffe im Produktions- und Wertstoffkreislauf zu zerkleinern, zu fördern und aufzubereiten. Kontinuierlich entwickelt das führende Unternehmen Lösungen und fertigt diese im eigenen Haus. Damit verschafft Vecoplan als Partner seinen zahlreichen nationalen und internationalen Kunden einen klaren technologischen Vorsprung – und dies nun schon seit mehr als 50 Jahren.

Quelle: Vecoplan AG