Fünftausendste Brikettieranlage von Ruf Maschinenbau läuft vom Band

Ende 2019 hat die im bayerischen Zaisertshofen ansässige Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG ihre fünftausendste Brikettieranlage verkauft und bei der VDM Metals Gruppe, einem führenden Hersteller von Hochleistungswerkstoffen, installiert.

Das in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen hat bereits zwei Ruf-Pressen im Einsatz und damit beste Erfahrungen gemacht. Einhellige Meinung: Qualität zahlt sich aus. VDM Metals entwickelt und produziert moderne Hochleistungswerkstoffe in Deutschland sowie in zwei Werken in den Vereinigten Staaten. Im Rahmen der Bearbeitung unter Emulsion entstehen unter anderem Schleifschlämme mit hohem Volumen und Feuchteanteil. Die darin enthaltenen wertvollen Metallinhalte gilt es, für das Einschmelzen im firmeneigenen Schmelzwerk bestmöglich vorzubereiten.

Eine Aufgabe, die Ruf-Brikettieranlagen übernehmen. Andreas Deitmerg, Leiter der Mechanischen Instandhaltung bei VDM Metals, erklärt: „Das Verpressen zu Briketts reduziert die Restfeuchte und das Volumen des Schleifschlamms deutlich, sodass hierdurch der Direkteinsatz im Schmelzwerk erst möglich wird. Zusätzlich reduziert sich das Transportvolumen und es gibt keine Probleme mit nachträglich austretenden Emulsionsresten während des Transportes ins Schmelzwerk.

Die nun als fünftausendste Anlage verkaufte Ruf 15/2000/100 wurde speziell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst, der damit seine steigenden Kapazitäten abdeckt. Mit einem Durchsatz für Schleifschlamm von 180 bis 250 Kilogramm pro Stunde dient sie gleichzeitig als Backup der nahezu baugleichen Bestandspressen, von denen eine bereits seit 20 Jahren in Betrieb ist. Die hohe Zuverlässigkeit von Ruf und deren „sehr gute und schnelle Ersatzteilversorgung ist für uns enorm wichtig“, sagt Andreas Deitmerg. „Denn ohne funktionsfähige Brikettierpressen könnten wir nicht lange weiter produzieren.“ Dank der Jubiläumsmaschine wird das sicher nicht passieren.

