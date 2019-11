FB Ketten zum Sieger bei Austria’s Leading Companies gekürt

Der ALC-Preis ist der wichtigste Wirtschaftspreis Österreichs. Seit 21 Jahren werden im Wettbewerb Austria’s Leading Companies heimische Betriebe in verschiedenen Kategorien von „Die Presse“, KSV 1870 und dem Wirtschaftsprüfer PwC gekürt.

FB Ketten gewann die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in der Kategorie National tätige Unternehmen mit Jahresumsatz bis maximal zehn Millionen Euro. Die Auszeichnung wird nicht durch eine Jury ermittelt, Basis ist der tatsächliche Einsatz der Unternehmen, deren Führungskräfte und Mitarbeitenden sowie die nachhaltige Unternehmensentwicklung. Es werden die vergangenen drei Jahresbilanzen herangezogen.

30 Jahre FB Ketten in Kufstein

FB Ketten besteht seit 30 Jahren in Kufstein und seit über 70 Jahren gibt es eine Ketten- und Kettenradproduktion in Finnland. Das Unternehmen gilt als Nummer 1 für kundenspezifische Mehrwert-schaffende Kettenanwendungslösungen für die Holz- und holzverarbeitende Industrie, denn nur sie verbinden – wie es heißt – die Kundenorientierung, den Service und das Anwendungswissen des kundenorientierten technischen Händlers mit dem großen Know-how und dem Kostenvorteil des Kettenherstellers.

Engagierte Mitarbeiter sind der Erfolgsgarant

Geschäftsführer Thomas Wagner: „Unsere Mitarbeiter sind die Basis für unsere nachhaltige und erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Sie stehen jeden Tag mit unseren Kunden in Kontakt, suchen nach passenden Lösungen und lesen unseren Kunden die Wünsche von den Augen ab. Neben qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen ist es vor allem dieser Mehrwert, der uns so erfolgreich macht. Ich bin dankbar und stolz Teil eines so tollen Teams sein zu dürfen.“

Die FB Familie braucht Unterstützung

Der Großteil der Belegschaft ist schon viele Jahre bei FB Ketten beschäftigt. Das Ziel der Unternehmensleitung ist, alle Mitarbeitenden zu fördern, sodass sie ihre bestehenden Stärken nutzen können. Dann geht die Arbeit leichter von der Hand, man ist erfolgreicher und die Arbeit macht mehr Spaß.

Um das weitere Wachstum zu stützen, sucht FB Ketten weitere Mitarbeiter. „Wir suchen aktuell nach einem Techniker (m/w) für den Verkaufsinnendienst“, sagt Wagner und freut sich über jede Bewerbung.

Quelle: FB Ketten