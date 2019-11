Die Dettmer Group erweitert ihr Geschäftsfeld Waste & Recycling

Die Dettmer Group hat den Entsorgungsbetrieb Remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung GmbH & Co. KG in Duisburg erworben und so die bereits bestehende Entsorgungstätigkeit auf Nordrhein-Westfalen und Ostdeutschland ausgedehnt.

Dettmer Group und Remineral arbeiten bereits seit Jahrzehnten im Bereich Entsorgung und Recycling zusammen. Der Einsatz von innovativen Recyclingtechnologien wird in der Zukunft eine der wesentlichen Herausforderungen sein, um die knapper werdenden Ressourcen zu schonen.

„Durch diese Akquisition stärken wir unsere Marktposition und können in Kombination mit unseren Transport- und Logistikaktivitäten innerhalb der Dettmer Group unsere Angebote wesentlich verbessern und die Stoffströme optimieren“, kommentiert Heiner Dettmer, Seniorchef der Dettmer Group KG.

Seit über 25 Jahren ist die Dettmer Group mit Sitz in Bremen bereits im Entsorgungs- und Recyclingbereich in Süddeutschland mit der Firma Durmin Entsorgung & Logistik GmbH tätig. Über mehrere Beteiligungen werden schwerpunktmäßig Baurestmassen, Kraftwerksrückstände, Gewerbemüll und Altholz recycelt und damit die wachsenden Umweltschutzanforderungen erfüllt.

Quelle: bvse / Dettmer Group