Ressourcenschonende Kunststofflösungen von Pöppelmann

Mit der Initiative „Pöppelmann blue“ setzt sich die Unternehmensgruppe für den schonenden Umgang mit Ressourcen ein und strebt, wo möglich, mit innovativen Produkten einen geschlossenen Materialkreislauf an.

Kunststoff ist in die Kritik geraten. Dabei wird häufig vergessen, dass es sich dabei um ein wertvolles, vielseitig einsetzbares Material handelt, das Grundlage vieler zukunftsweisender Technologien ist. Die Pöppelmann Gruppe sieht sich als Kunststoffspezialist verpflichtet, ihre Produkte und Prozesse so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten. Recycling-Experten aller Geschäftsbereiche forschen intensiv an nachhaltigeren Lösungen, zum Beispiel einem reduzierten Materialeinsatz in der Herstellung durch ressourcenschonende Artikelkonzepte und effiziente Produktionsverfahren.

Die Produktentwicklung des Kunststoffspezialisten beginnt mit dem „Pöppelmann Quick Check“, der Machbarkeitsstudie, die ihren Fokus besonders auf Eco-Design richtet. Dies beinhaltet die Integration von Umweltaspekten bei der Gestaltung eines Artikels, wobei der gesamte Lebenszyklus des Produkts berücksichtigt wird. Darüber hinaus entwirft die Pöppelmann Gruppe Produkte, die für eine mehrfache Verwendung gedacht sind. Ihre Entwickler erarbeiten außerdem zukunftsweisende Konzepte mit dem Ziel, Materialkreisläufe durch die komplette Recyclingfähigkeit der Produkte zu schließen. Die verschiedenen Lösungen der Pöppelmann Gruppe sind bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert (u. a. RAL Gütezeichen, Blauer Engel, pro-K award, Institut cyclos-HTP).

Divisionsübergreifend engagiert sich der Kunststoffspezialist mit der unternehmensweit angelegten Initiative Pöppelmann blue für einen komplett geschlossenen Materialkreislauf. Die verschiedenen Divisionen der Unternehmensgruppe konnten bereits diverse Erfolge in ihrem Einsatz für mehr Nachhaltigkeit erzielen:

„Pöppelmann Kapsto“ hat ressourcenschonende Schutzelemente in der Farbe „Recycling Blue“ entwickelt, die zu 100 Prozent aus Rezyklat bestehen und gleichzeitig durch bekannte Qualität überzeugen. Zusätzlich werden Kreislaufsysteme erprobt, bei denen die Kappen und Stopfen nach dem einmaligen Gebrauch an den Kunststoffspezialisten rückgeführt und zu neuen Schutzelementen verarbeitet werden.

„Pöppelmann K-Tech“ steht für technische Kunststofflösungen, die seit über 25 Jahren zu einem großen Anteil aus Recyclingmaterial bestehen, zum Beispiel Batteriegehäuse, die viele Jahre im Fahrzeug verbleiben. Derzeit arbeitet die Division daran, auch für diese Produkte den Materialkreislauf komplett zu schließen.

„Pöppelmann Famac“ bietet recyclingfähige Verpackungen in der Farbe „Recycling Blue“, die zu bis zu 100 Prozent aus Post-Consumer-Rezyklat hergestellt werden, das aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne stammt.

„Pöppelmann Teku“ fertigt ressourcenschonende Pflanztöpfe in der Farbe „Recycling Blue“, die zu 100 Prozent recyclingfähig sind und aus Post-Consumer-Rezyklat hergestellt werden. Das Material stammt zu 100 Prozent aus den Wertstoffsammlungen des Dualen Systems Deutschland (Gelber Sack, Gelbe Tonne).

Das Angebot der Pöppelmann Gruppe an ressourcenschonenderen Lösungen wächst ständig. Gemeinsam mit Projektpartnern sind diverse Nachhaltigkeits-Projekte in der Erprobung, die bei Erfolg auf weitere Kunden ausgedehnt werden sollen.

Quelle: Pöppelmann GmbH & Co. KG (für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich)