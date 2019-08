bvse-Branchenforum findet mit neuem Format in Leipzig statt

Der Fachverband Schrott, E-Schrott, Kfz-Recycling geht neue Wege und bietet zum nächsten Branchenforum am 2. April 2020 in Leipzig ein neues Format an.

Am Vormittag des 2. April 2020 eröffnen das 14. Forum Schrott im bvse und der 18. Elektro(nik)-Altgerätetag mit zwei parallel angebotenen fachspezifischen Veranstaltungen den Tag. Am Nachmittag schließt sich ein gemeinsamer Workshop rund um das Thema Batterien an. Es geht um Wissenswertes beim umweltgerechten und betriebssicheren Umgang bei der Sammlung und Entsorgung im Rahmen von WEEE und Altfahrzeugverordnung sowie die zukünftige Verwertung und den Objektschutz. Die Tagung endet schließlich in einer gemeinsamen Abendveranstaltung.

Anmeldeformulare und weitere Informationen werden wie gewohnt rechtzeitig vor der Veranstaltung veröffentlicht.

Quelle: bvse