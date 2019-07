K-2019: Braskem, Kautex und Erema demonstrieren Kunststoffkreislauf

Braskem wird während der K-2019 Kautex Maschinenbau seinen innovativen Biokunststoff „I‘ m green Polyethylen“ und PCR für die Herstellung von dreischichtigen HDPE-Flaschen mit geschäumter Mittelschicht zur Verfügung stellen.

Als Resultat entsteht eine Flasche, bei der das verarbeitete Roh- und PCR-Material zu einem drastisch reduzierten CO2-Fußabdruck gegenüber herkömmlichen Kunststoffprodukten beiträgt. Anstatt sie an die Besucher auszuhändigen und letztendlich „Abfall“ zu produzieren, werden die Flaschen zur Wiederverwertung an Erema übergeben. Mit dieser Initiative wollen die drei Unternehmen ihre Verantwortung gegenüber einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft demonstrieren und dazu beitragen, zukünftige Ziele mit umweltfreundlichen Lösungen zu erreichen.

Kautex Maschinenbau ist ein führender Hersteller von Extrusionsblasformmaschinen. Zu den Kunden gehören große Automobilhersteller und -zulieferer sowie Unternehmen der Verpackungsindustrie. Die Maschinen verarbeiten Thermoplaste, die vollständig recycelbar sind. Das Unternehmen entschied sich für die Verarbeitung der Braskem-Materiallösung, da diese besser verarbeitbar seien, eine geringere Geruchsentwicklung aufwiesen und die PCR- und erneuerbaren Rohstoffe nachhaltiger seien als herkömmliche Lösungen.

Für eine bessere CO2-Bilanz

Der Rohstoff, der für die Demo-Flaschen verwendet wird, stammt den Angaben zufolge aus Zuckerrohr; das PCR-Material wird aus bereits recyceltem Material gewonnen. Durch den Einsatz der Braskem-Technologie werde Kautex den CO2-Fußabdruck dieser Flaschen sowie die Nutzung fossiler Ressourcen deutlich reduzieren. Für jedes genutzte Kilogramm von „I’m green Polyethylen“ würden mehr als fünf Kilogramm CO2 eingespart. Darüber hinaus würde der Materialverbrauch durch den Einsatz von geschäumten Polymeren reduziert und damit eine zusätzliche Optimierung der CO2-Bilanz erreicht.

Durch die Partnerschaft mit dem Kunststoffrecyclingmaschinen-Hersteller Erema, der ebenfalls auf der K-2019 vertreten sein wird, wird der Kreislauf geschlossen. Das Unternehmen präsentiert auf der Messe Lösungen für jeden einzelnen Schritt im Kunststoffrecyclingprozess. Dazu gehören Recyclingtechnologien und -software sowie Ingenieur- und Integrationsdienstleistungen für Kunststoffrecyclingprojekte. Die von Kautex aus dem Material von Braskem produzierten Flaschen werden von Erema gesammelt und vollständig recycelt.

Im „Circonomic Centre“ von Erema (auf dem Außengelände zwischen den Hallen 11 und 15) werden konkrete inspirierende und innovative Projekte gezeigt. Der Name „Circonomic Centre“, bei dem es sich um eine Wortkreation aus „circular“ (kreisförmig) und „economics“ (Wirtschaft) handelt, verweist auf die Integration des Recycling Know-hows in die Kunststoff-Wertschöpfungskette. Recyclingprozesse werden in mehreren Live-Performances demonstriert, indem verschiedene Kunststoffmaterialien verarbeitet werden. Insgesamt wird Erema während der K-2019 mehr als 30 Tonnen Material recyceln, darunter auch die von Kautex hergestellten HDPE-Flaschen.

Quelle: Kautex / FleishmanHillard Germany GmbH