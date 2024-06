„Powerfil“ erhält Plastics Recycling Award Europe 2024

Auf der PRSE in Amsterdam wurde die DischargePro-Steuerung der Erema Business Unit Powerfil in der Kategorie „Recycling Machinery Innovation of the Year“ mit dem Plastics Recycling Award Europe ausgezeichnet.

Die smarte Technologie für den Erema Laserfilter verbessert die Prozessstabilität über die gesamte Betriebsdauer und reagiert automatisch auf Schwankungen während des Recyclingprozesses.

„Wir haben viel Entwicklungsarbeit in diese Technologie gesteckt. Umso mehr freut es mich, dass ich heute diesen Award für das gesamte Team entgegennehmen darf“, freut sich Robert Obermayr, Leiter der Business Unit Powerfil bei Erema, auf der PRSE 2024 in Amsterdam. Das DischargePro-System gleicht Schwankungen im Eingangsmaterial automatisch aus und stellt dadurch eine gleichmäßige Eindickung während der Schmelzefiltration und damit einen konstanten Prozess sicher. Abhängig von Applikation und Verschmutzung konnte Powerfil mit der DischargePro den Schmelzeverlust im Vergleich zur bisherigen Erema Laserfiltersteuerung um bis zu 50 Prozent reduzieren. Diese Fakten überzeugten die Jury, die die Technologie als intelligenten technologischen Fortschritt im Extrusionsprozess bezeichnete.

Automatisierungsgrad deutlich erhöht

Mit der DischargePro-Steuerung erhöht Powerfil den Automatisierungsgrad im Filterprozess maßgeblich. Die innovative Austragssteuerung reagiert auf punktuelle Störungen im Prozess. So wird die Geschwindigkeit des Schabersterns kurzfristig angepasst und kehrt zum Sollwert zurück, sobald die Verschmutzungsspitze abgetragen ist. Änderungen im Durchsatz erkennt die Steuerung ebenfalls und gleicht die Austragsraten entsprechend an. Bei einem höheren Differenzdruck am Filtersieb, die durch eine höhere Viskosität der Schmelze verursacht wird, passt DischargePro den Sollwert an, um die Austragsraten konstant zu halten. Langfristige Veränderungen, wie der Zustand des Filtersiebs, werden bei allen Anpassungen ebenfalls berücksichtigt.

Quelle: Erema