Klimaschutz: Green Economy-Unternehmen unterstützen Entrepreneurs For Future

Mit mehr als 2000 Unterstützern hat die Unternehmensinitiative Entrepreneurs for Future einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die im März 2019 von der Eco Innovation Alliance mitgegründete Plattform vereint UnternehmerInnen mit dem gemeinsamen Ziel, den Klimaschutz voranzubringen.

Entrepreneurs for Future bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich mit anderen Wirtschaftsakteuren über eine nachhaltige Entwicklung beziehungsweise über aktiven Klima- und Umweltschutz auszutauschen und lokal zu vernetzen. „Wir müssen den Übergang zu einer nachhaltig ausgerichteten Wirtschaft als Chance und nicht als Hindernis betrachten. Mit Entrepreneurs for Future haben wir bewiesen, dass das Interesse und die Bereitschaft an einer Transformation sehr hoch sind“, sagt David Wortmann, Initiator der Entrepreneuers for Future und Gründer der Beratungsagentur DWR eco. Das große Engagement der UnternehmerInnen ist auch an dem Interesse lokaler Treffen zu erkennen. Die ersten regionalen Veranstaltungen der Entrepreneurs For Future finden in Stuttgart, Köln, Frankfurt und Hamburg statt. Das beweist, Unternehmen wollen aktiv einen Beitrag leisten.

Mehr Tempo beim Klimaschutz gefordert

Die Forderungen der Initiative stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und setzen sich unter anderem für die Kreislaufwirtschaft und die Errichtung eines Klimainnovationsfonds ein. Gemeinsam mit Entrepreneurs for Future wird an klimafreundlichen und profitablen Geschäftsmodellen gearbeitet. „Es ist äußerst wichtig sowohl die jungen Menschen, die Veränderungen einfordern, als auch die Innovatoren, die diese Veränderungen ermöglichen, zu unterstützen und zu fördern“, sagt David Wortmann. Anlässlich des kommenden Klimagipfels des UN-Generalsekretärs diesen Herbst in New York plant die Fridays for Future-Bewegung für den 20. September 2019 einen globalen Streik, der auch von Entrepreneurs for Future unterstützt wird.

Entrepreneurs for Future wurde von der Eco Innovation Alliance, Unternehmensgrün, VSF, BÖLW, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland und AÖL initiiert und gegründet. Unterzeichnet haben Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen in Europa: www.entrepreneurs4future.de

Die Eco Innovation Alliance ist ein Bündnis von über 70 Start-ups und Innovationsunternehmen aus der Green Economy. Ihr Ziel: Deutschland bei grünen Innovationen zurück in die erste Liga zu heben. Die Eco Innovation Alliance ist eine Initiative der DWR eco GmbH, die als eine der führenden europäischen Strategieagenturen im Bereich Politik und Kommunikation Unternehmen mit sauberen und disruptiven Technologien berät: www.dwr-eco.com

Quelle: Entrepreneurs for Future/Eco Innovation Alliance